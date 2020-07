Black Desert Online bekommt in der koreanischen Version schon bald eine neue Klasse spendiert. Der Hashashin hat jetzt einen ersten Charakter-Trailer bekommen, der die persische Assassine in Action zeigt. Dabei zeigt Black Desert, dass es das coolste Kampfsystem in einem MMORPG hat.

Das ist neu: Am 3. Juli veröffentlichte Pearl Abyss den Charakter-Trailer zur neuen, mittlerweile 20. Klasse Hashashin, nachdem sie diese im Juni angeteasert haben.

Der Hashashin im Trailer zeigt das coole Kamfsystem im MMORPG

Das ist der Hashashin – Ein persischer Attentäter

Die Hashashinen, auch bekannt als die Assassinen, waren eine mittelalterliche Organisation von Attentätern im Nahen Osten.

Das kann der Hashashin: In Black Desert Online kämpft der Hashashin, ausgerüstet mit einem persischen Säbel (Shamshir) und einem Doppeldolch, stets im Nahkampf und beschwört hin und wieder Sandstürme, um seinen Feinden zu schaden oder aus brenzligen Situationen zu entkommen.

Dabei kann er seine Gegner auch zu sich heranziehen, imposante Sprünge vollziehen und sich schnell von A nach B bewegen. Mit einer Art Schattenschritt bewegt sich der Hashashin noch schneller und seine Kombos wirken im Trailer schon sehr dynamisch und actionreich. Mithilfe seiner passiven Skills soll die persische Assassine auch in der Lage sein, sich noch schneller zu bewegen.

Damit dürfte der Hashashin zu den schnellsten Nahkämpfern in Black Desert Online gehören. Schnell und tödlich – typisch Assassine eben.

Black Desert Online hat das coolste Kampfsystem

Das sehr dynamische und actionreiche Kampfsystem in Black Desert Online gehört zu den coolsten, wenn nicht sogar zum coolsten im gesamten MMORPG-Genre. 2020 boomt Black Desert Online sogar und die Spielerzahlen steigen stark an.

Darum ist das Kampfsystem so cool: Ihr habt in Black Desert Online die Wahl zwischen 19 Klassen, mit dem neuen Hashashin sind es dann 20. Diese Klassen teilen sich in Nahkämpfer, Fernkämpfer, Zauberklassen und Tanks sowie Heiler auf.

Auch Magier haben in BDO ihren Spaß

Damit ist jede Klasse schon sehr individuell und spielt sich im Kampf unterschiedlich. Eines haben aber alle Klassen in Black Desert Online gemeinsam: Das Action-Kampfsystem ist sehr dynamisch, schnell und wirkt mit den schönen Animationen sehr flüssig. Die Angriffe und Zauber haben eine gewisse Wucht in sich, die man als Spieler dank der Effekte und Sounds wunderbar genießen kann.

Es macht einfach Spaß, Gegnergruppen und fiese Bosse zu bekämpfen, wenn man das Gefühl vermittelt bekommt, dass jeder Treffer bedeutend Schaden macht und der Held wirklich stark ist. Da können andere MMORPGs mit ihrem Tab-Targeting und Mini-Feuerbällen einpacken.

Der „The Elder Scrolls Online“-YouTuber Dottz Gaming hat das in einem seiner Videos zu BDO super zusammengefasst:

Dieses Spiel hat ein unglaubliches und packendes Kampf-System und es bietet eine der besten MMO-Kampferfahrungen, die ich je hatte. Es spielt sich wirklich flüssig, die Zaubereffekte und das Audio fühlen sich beide sehr beeindruckend an und BDO ist berühmt für seine Kampf-Erlebnisse. Dottz Gaming

Zusätzlich zum ohnehin schon actionreichen Kampf lassen sich sekundäre Waffen zu jeder Klasse im Endgame freispielen. Duch das sogenannte Awaken werden zusätzliche Skills und Kombos freigeschaltet und Spieler können mitten im Kampf zwischen ihren Waffen und Skills hin und her schalten.

Einen Einblick in alle Klassen und die Awakens gibt es hier:

Alle Klassen in BDO spielen sich sehr actionreich

An die Kämpfe in Black Desert Online kommen nicht viele MMORPGs heran. Vergleichsweise rasante Kämpfe bieten aber auch Tera und Blade and Soul – ebenfalls asiatische MMORPGs.

Was haltet ihr vom Kampfsystem in Black Desert Online und welches System gehört zu euren Favoriten? Tab-Targeting wie in World of Warcraft oder Action-Combat wie in BDO? Ab damit in die Kommentare.

Black Desert Online gehört außerdem zu den 10 MMORPGs mit dem besten PvP in unserer Liste.