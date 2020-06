Pearl Abyss hat über kommende Neuerungen am MMORPG Black Desert Online (PC, Xbox One, PS4) gesprochen: Sie haben eine neue Klasse vorgestellt, den Hashashin. Zusätzlich dürfen sich die Spieler auf weitere Regionen freuen.

Was genau haben die Entwickler bekannt gegeben? Beim Event Heidel Ball, das dieses Jahr als Online-Event stattfinden musste, stellten die Entwickler des derzeit sehr erfolgreichen MMORPGs Black Desert Online die neue Klasse Hashashin vor.

Außerdem sprach das Team über eine weitere Region sowie die Rückkehr von Spiel-Features, welche sich die Fans gewünscht haben.

Im Livestream wurde die neue Klasse des Hashasin aus BDO gezeigt.

Ein Krieger mit magischen Kräften

Was ist das für eine neue Klasse? Der Hashashin wurde bereits vor Kurzem angeteasert. Es handelt sich dabei um einen Krieger, der aber über göttliche Kräfte verfügt.

der Hashashin ist extrem schnell

die Klasse ist der Krieger des Gottes Aal

er besitzt Passives, die seine Geschwindigkeit weiter erhöhen.

er kämpft mit einem Shamshir, einem persischen Säbel.

die Klasse ist in der Lage, Sandstürme zu beschwören, um Gegner zu überraschen oder aus brenzligen Situationen entkommen zu können

Das Vorbild des Hashashin in der realen Welt sind die „Assassine“, die westliche Bezeichnung für islamische Glaubensgemeinschaft der Nizariten. Der Name „Assassine“ ist ursprünglich eine Verballhornung des arabischen Worts für „Haschichraucher“. Haschisch spielte für die Nizariten eine bedeutende Rolle – genau wie Mordanschläge.

Welche Region erwartet uns in Black Desert? Das neue Gebiet hat momentan noch keinen Namen. Es handelt sich aber um eine verschneite Landschaft, die südlich von Mediah liegt und neue Herausforderungen bieten soll. Ein mysteriöser Drache soll dort hausen. Die Entwickler möchten zu einem späteren Zeitpunkt mehr darüber verraten.

Ebenfalls neu ist eine Region nördlich von Valencia, welche als das Land der Dämonen bekannt ist und wo die Hashashin gegen die Kreaturen kämpften. Dort erwarten euch neue Monster.

Zusätzlich wurde ein Gebiet jenseits des Königreichs von Haso angeteasert.

Der Hashashin ist eine neue Klasse in Black Desert Online und erscheint im Juli 2020 in Korea.

Da kommt noch mehr!

Welche Neuerungen kommen 2020 noch? Pearl Abyss plant, einen neuen Server zu starten, der ganz besonders fordernde Jagdgebiete mit sich bringt, in denen ihr an wertvolle Belohnungen kommt. Zusätzlich dürfen sich die Spieler über diese Neuerungen freuen:

Eine internationale Version der Arena of Arsha

Tierkreiszeichen

Neue Versionen der Pferde-Rennen und der Node Wars

Wann kommen diese Neuerungen? Für den koreanischen Server wurde die Klasse Hashsashin für Juli 2020 angekündigt – überraschenderweise zuerst für die Konsolenversion und später für PC, obwohl neuer Content üblicherweise zuerst für PC veröffentlicht wird. Seine Awakening- und Successions-Klassen folgen im August.

Die neue Schnee-Region soll im Winter 2021 eingeführt werden. Es könnte also erst Anfang des kommenden Jahres soweit sein. Wann die anderen neuen Gebiete folgen, ist noch nicht bekannt.

Genaue Daten zu den neuen Features folgen noch.

Es gibt also einiges, worauf sich die Spieler von Black Desert Online in diesem Jahr noch freuen können.

Falls ihr plant, in das MMORPG Black Desert Online einzusteigen und schnell mit den mächtigen Spielern mithalten wollt, dann lest euch den MeinMMO-Levelguide 2020 für BDO durch, in dem ihr erfahrt, wie ihr euren Helden schnell von Stufe 1 bis Stufe 61 bringt.