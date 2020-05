Pearl Abyss hat eine neue Klasse für das MMORPG Black Desert Online angeteasert. Sie erinnert an Krieger aus Tausendundeiner Nacht. Spieler haben schon eine Vermutung, was dahinterstecken könnte.

Was hat Pearly Abyss gezeigt? Das Entwicklerstudio hinter dem erfolgreichen MMORPG Black Desert Online veröffentlichte das Bild einer Figur und teasert damit eine neue Klasse an. Es gibt keinerlei weitere Hinweise oder Informationen.

Auf dem Bild sehen wir einen großen, muskulösen, dunkelhäutigen Mann von hinten. Er trägt am Gürtel einen Säbel. Seine schwarze Rüstung ist mit Gold verziert. Das Aussehen erinnert etwa an die Spiele-Reihe Prince of Persia, in der solche arabischen Krieger mit Säbel vorkommen.

Die angeteaserte neue Klasse für Blak Desert Online erinnert etwas an die Geschichten von Tausendundeiner Nacht.

Kommt ein Mix aus Zauberer und Kämpfer?

Was könnte dies für eine Klasse sein? Da es keine weiteren Informationen gibt, lässt sich nur darüber spekulieren, was uns erwarten könnte.

Der Mann ist sehr muskulös und trägt einen Säbel, offenbar einen Shamshir. Das spricht eigentlich für einen Krieger. Die Rüstung jedoch passt nicht so ganz so zu einem Kämpfer und die Verzierungen könnten darauf hindeuten, dass es sich vielleicht um einen magischen Talisman handeln könnte. Ist es ein Mix aus Krieger und Zauberer?

Was meinen die Spieler von BDO? In der Community wird über dieses Bild diskutiert und manche Spieler glauben schon zu wissen, was uns für eine neue Klasse erwartet.

tllrrrrr meint auf reddit: „Es wird eine Nahkampf- und Magieklasse sein. Vergesst nicht, dass die Wahrsagerin des schwarzen Geistes Dinge sagt wie: „Ein neuer Charakter, der sich mit Magie auskennt, wird im Sommer in euer Leben kommen“ oder so etwas in der Art.

D0UNEN auf reddit sieht es ähnlich: „Ich glaube, es wird das männliche Gegenstück zur Schwarzmagierin-Klasse sein. Der Shamshir ist in der Tat eine Waffe aus dem Nahen Osten. Aber ich bin mir sicher, dass dies ein Talisman auf seinem Rücken ist, den er mit seinen Armen verbunden hat.“

Vatican87 freut sich schon auf reddit: „Ja, endlich eine männliche Klasse! Danke Gott.“

Ryanestrasz hat auf reddit eine andere Vermutung: „Das ist ein Entermesser, das am häufigsten… von Piraten benutzt wird.“

Wann erfahren wir mehr über die neue Klasse? Am 30. Mai soll die neue Klasse ausführlich vorgestellt werden. Wann sie dann ins Spiel kommt, ist unklar.

Möchtet ihr im MMORPG Black Desert Online mitspielen und möglichst schnell viel erreichen? Im MeinMMO-Levelguide 2020 für BDO erfahrt ihr, wie ihr euren Helden schnell von Stufe 1 bis Stufe 61 auflevelt.