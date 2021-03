Neues Koop-Game erhält fantastische Reviews auf Metacritic für PS5 und PC

Am 26. Mai erschien mit It Takes Two (PC, PS4, PS5, XBox One, Xbox Series X) ein Koop-Spiel, das aktuell fantastische Wertungen auf Metacritic erhält. Vor allem bei den Versionen für PC und PS5 schwärmen die Reviews vom Spiel und bewegen sich im 90er-Bereich. Wir stellen euch den Titel vor und erklären, was die Spieler und Tests an It Takes Two lieben.

Was ist It Takes Two? Im neuen Spiel der Entwickler von A Way Out schlüpft ihr in die Rolle von Cody und May, einem Paar, das eine Krise durchmacht. Durch einen Zauberspruch werden die beiden in kleine Puppen verwandelt und müssen nun einen Weg finden, die Verwandlung rückgängig zu machen. Dazu meistern sie ihre Umgebung, lösen Rätsel und müssen kooperativ agieren, was die beiden langsam wieder einander näher bringt.

Auf ihrer Reise erleben die beiden jede Menge verrückter Abenteuer. Sie kämpfen gegen Gangster-Eichhörnchen, flitzen mit einem Schlitten durch eine Schneekugel, legen sich mit Wespen an, spielen ein Videospiel und reiten auf Spinnen. Nur, wenn beide gemeinsam agieren, können sie die Herausforderungen meistern.

Wie das abläuft, könnt ihr euch um Trailer zu It Takes Two ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was ist das Besondere daran? Ihr könnt das Koop-Spiel It Takes Two nur zu zweit spielen, es gibt keine Möglichkeit, eine Figur von der KI spielen zu lassen. Ihr braucht also immer einen Partner. Das passiert entweder über ein lokales Koop-Spiel per Split-Screen oder über einen Online-Modus.

Jedoch ist nur eine Spielversion nötig. Denn über den Freundes-Pass könnt ihr den Titel mit einer anderen Person teilen, sie in euer Spiel einladen, ohne, dass sich der Mitspieler “It Takes Two” extra kaufen muss.

Metacritic gibt It Takes Two Reviews um die 90 auf XBox One, PC, PS5

Wie kommt das Spiel an? Die Bewertungen von internationalen Spielemagazinen auf Metacritic liegen:

für die PS4-Version bei 85 von 100 Punkten.

auf der Xbox One erhält das Spiel 90 Punkte auf Metacritic

auf der PS5 steht It Takes Two bei 89 Punkten.

beim PC erhält das Spiel ebenfalls 89 Punkte

Die Wertungen für Xbox Series X liegen auf Metacritic noch nicht gesammelt vor.

So bewertet die internationale Spielepresse It Takes Two:

GameRant (PS5) – 100 Punkte: „It Takes Two ist ein geniales Koop-Spiel und wird sowohl als Klassiker des Genres als auch als Anwärter auf das Spiel des Jahres in die Geschichte eingehen. Es gibt keinen einzigen langweiligen Moment im gesamten Spiel, und wir sind auch nicht auf irgendwelche Glitches oder technischen Probleme gestoßen. It Takes Two ist nahezu perfekt optimiert und ein absolutes Muss für Fans von Koop-Spielen.“

Gamespot (PS4) – 90 Punkte: „Beeindruckend. Takes Two ist der beste 3D-Plattformer, den ich seit Super Mario Odyssey gespielt habe, und wie dieses Spiel hat es ein Gespür für Abwechslung. Man kann auf einem Frosch reiten oder ein Flugzeug mit Flügeln aus Codys Boxershorts fliegen oder sich durch eine Burg im Diablo-Stil kämpfen. Trotz der enormen Menge an Dingen, die man tun kann, schafft es It Takes Two, jede Mechanik gut zu handhaben.“

IGN France (Xbox Series X/S) – 100 Punkte: „It Takes Two ist ohne Zweifel einer der besten Plattformer, die ich im letzten Jahrzehnt gespielt habe. Das Leveldesign ist unglaublich, und die Menge an Ideen in Bezug auf seine kooperativen Elemente machen jede Sekunde des Spiels so viel Spaß.“

Shacknews (PC) – 90 Punkte: „Das Spielen von It Takes Two brachte mich zurück in die Ära der Couch-Koop-Spiele, die ich mit meinen Freunden und meiner Familie erlebt habe. Die gemeinsamen Lacher, Frustrationen und Triumphe sind ein Aspekt von Koop-Spielen, den ich schmerzlich vermisst hatte. Mit einfallsreichen und kreativen Rätseln und einzigartigen Umgebungen ist It Takes Two ohne Zweifel das beste Couch-Koop-Spiel, das ich in letzter Zeit gespielt habe.“

Gamestar (PC) – 87 Punkte: „It Takes Two ist ein rasanter, fantasievoller und irre kreativer Action-Trip.“

Die Spieler bewerten It Takes Two sogar noch höher und vergeben 9.1 von 10 Punkten auf PS5 und sogar 9.3 auf PC. Wir fassen hier ein paar Stimmen der Spieler von Metacritic für euch zusammen:

doberman2yk schreibt zur PS4-Version: „Ganz einfach das beste lokale Koop-Spiel, das ich jemals gespielt habe und ich bin schon seit 20 Jahren Gamer!“

alivemau5 meint zur PS5-Fassung: „So macht man einen Zwei-Spieler-Koop richtig. Die Tatsache, dass man unbegrenzte Leben hat, macht es so großartig, das Spiel mit jemandem zu spielen, der nicht so geschickt in diesem Genre ist.“

javellinh schreibt über die Version auf Xbox Series X/S: „Die beste Koop-Erfahrung, die ich je hatte. Das Spiel fühlt sich einfach unglaublich gut an und sieht auch so aus.“

Sensualzurbagan hat It Takes Two auf der Xbox One gespielt: „Ein wunderbares und unglaubliches Spektakel. Es ist ein perfektes Spiel für Kinder und Erwachsene, das euch nicht kaltlassen wird. Ein Muss-Spiel für jedes einzelne Atom im Universum.“

helison zeigt sich von der PC-Fassung begeistert: „Das Beste, was 2021 passieren konnte. Alles am Spiel ist fantastisch. Ihr solltet es definitiv spielen.“

Für wen eignet sich das Spiel? Wollt ihr ein lustiges Koop-Spiel zu zweit erleben, in dem ihr gemeinsam Herausforderungen und Rätsel meistern müsst, während ihr einer lustigen und schön erzählten Story folgt, dann ist It Takes Two bestimmt der richtige Titel für euch. Ihr könnt euch das Spiel für PC, PS/PS5, sowie Xbox Series X/S und Xbox One holen.

Habt ihr schon in It Takes Two reingespielt? Findet ihr es auch so gut wie die internationale Spielepresse und diejenigen, die es schon gezockt haben?

Ihr möchtet euch noch mehr Koop-Spiele ansehen? Dann lest euch die MeinMMO-Liste 16 besten Spiele für 2 im Jahr 2021.