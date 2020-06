It Takes Two: Neues Koop-Abenteuer spielt mit euren Emotionen

„It Takes Two“ ist der nächste Koop-Titel der „A-Way-Out“-Macher Hazelight. Auf der EA Play 2020 wurde das ungewöhnliche Spiel erstmals vorgestellt.

Das ist It Takes Two: Auf der EA Play 2020 sprach Hazelight-Gründer Josef Fares über das Ziel seines Studios, „immer wieder herauszufordern, was in Spielen möglich ist“. Das scheint auch der Antrieb hinter „It Takes Two“ zu sein.

Josef Fares von Hazelight stellte „It Takes Two“ auf der EA Play 2020 vor

It Takes Two – ein emotionaler Koop-Adventure-Platformer

Darum geht es: Bei „It Takes Two“ handelt es sich laut Fares um einen 3D-Action-Adventure-Platformer für zwei Spieler. Das Spiel erzählt die Geschichte einer kleinen Familie, bestehend aus den Eltern Cody und May sowie ihrer kleinen Tochter Rose.

In It Takes Two steht eine Trennung im Vordergrund

Das Problem: Das Paar möchte sich scheiden lassen, womit die kleine Rose nicht zurechtkommt. Das traurige Mädchen bastelt zwei Lehm-Puppen nach dem Vorbild ihrer Eltern – und die erwachen plötzlich zum Leben.

Ihr übernehmt zwei zum Leben erwachte Puppen

Das Bewusstsein der Eltern hat sich in die Puppen übertragen – und beide wollen da möglichst schnell wieder raus. Diese beiden Figuren sind es, die ihr letztlich durch „It Takes Two“ steuern werdet.

Das Spiel schickt eure beiden Figuren auf eine ungewöhnliche Reise, auf der ihr „fast schon ihre Emotionen spielen“ sollt. In manchen Leveln soll es sogar eine dementsprechende Mechanik geben.

Die ersten Bilder sehen nach verträumten Umgebungen aus

Hazelight überzeugte mit Koop: Viel zeigte Hazelight noch nicht zu dem Spiel. Doch wenn „A Way Out“ ein Richtungsmaß ist, kann man davon auszugehen, dass gute Zusammenarbeit wieder unerlässlich ist. Mit diesem reinen Koop-Spiel feierte Hazelight vor zwei Jahren einen großen Erfolg.

Die spannende Geschichte um zwei Gefängnisinsassen auf der Flucht überzeugte nicht nur durch tolles Zwei-Spieler-Gameplay, sondern eben auch die emotionale Story. Eine Mischung, die Hazelight auch in ihrem neuen Spiel verfolgen – nur ganz anders.

Dass Hazelight den Mix von Story und Koop-Gameplay gut hinbekommt, haben sie in „A Way Out“ bewiesen. Ob das auch bei einer Mischung von Platformer und Scheidungsdrama funktioniert, könnte spannend werden.