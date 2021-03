Ein ähnliches Build zeichnet sich in den Kommentaren unter dem offiziellen Trailer des eigenen Kanals von Fireteam. Einige Nutzer kritisieren die Horden an Aliens und wünschen sich eher ein Spiel im Stil von “Alien: Isolation”, das 2014 erschien und die Horror-Elemente in den Vordergrund stellt. Allerdings gibt es auch positive Stimmen, die betonen, dass der Shooter gerade im Koop eine spaßige Angelegenheit werden könnte.

Colonial Marines erwies sich damals als uninspirierter Shooter, der den Horror-Aspekten der Vorlage nicht gerecht wurde. Kritik gab es damals an der KI, der Story, der Grafik. Im Test der GameStar schnitt Colonial Marines 2013 ebenfalls eher schlecht ab (via GameStar ).

Denn nach einer kurzen Einführung, in der ein dreiköpfiges Team mit Taschenlampen durch einen dunklen Raum schleicht und eines der Monster kurz an der Wand herumkriechend zu sehen ist, schaltet der Trailer auf “Action”.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to