Was kann der neue Gleiter? Das “Cheyenne-Raumschiff” ist Teil des Alien-Sets und kann einzeln für 1.200 V-Bucks oder in einem Bundle im Shop ergattert werden. Der Gleiter ist ziemlich groß und sobald er sich öffnet, werden die Flügel mit Raketenwerfer ausgepackt.

Das ist gerade los in Fortnite: In Season 5 – Kapitel 2 finden einige Crossover mit anderen Spielen und Filmen statt. Das liegt daran, dass Agent Jonesy eine Truppe zusammenstellt, die aus Charakteren von verschiedenen Universen besteht. Diese sollen gemeinsam den Zero-Point bewachen.

