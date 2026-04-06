„20 Jahre Erfahrung sind nicht mehr gut genug“ – Entwickler war an GTA 5 und Red Dead Redemption beteiligt, hat trotzdem Probleme, einen Job zu finden

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„20 Jahre Erfahrung sind nicht mehr gut genug“ – Entwickler war an GTA 5 und Red Dead Redemption beteiligt, hat trotzdem Probleme, einen Job zu finden

Wer als Spieleentwickler aktuell auf der Suche nach einem Job ist, der brauche vor allem Glück. Das meint zumindest ein ehemaliger Entwickler bei Rockstar Games, der trotz starken Portfolios große Probleme dabei habe, heute noch Arbeit in der Branche zu finden.

Wer ist dieser Entwickler? Dabei handelt es sich um Rob Carr, der auf eine 20 Jahre lange Karriere in der Spieleindustrie zurückblicken kann – davon 9 Jahre bei Rockstar Games. Als Audio-Designer hat er an einigen der bekanntesten Spielen des Studios mitgewirkt, darunter L.A. Noire, GTA 5 und Read Dead Redemption (sowohl Teil 1 als auch Teil 2).

Im Jahr 2016 verließ Carr Rockstar Games. Inzwischen lebt er in Finnland, wo er an seinem eigenen Spiel arbeitet: Nyrkkipöytä. Trotz seines beachtlichen Resümees hat der Entwickler aber Probleme, einen neuen Job zu finden. Seit über einem Jahr ist er arbeitslos, wie er am 28. März 2026 in einem Interview mit KIWI TALKZ erklärt. Das komplette Interview könnt ihr euch als YouTube-Video anschauen.

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„Es ist aktuell ein Münzwurf“

Was sagt der Entwickler über die aktuelle Situation in der Spieleindustrie? Einen Job in der Spielebranche zu finden sei derzeit vor allem eins: Glückssache. „Meine 20 Jahre Berufserfahrung sind nicht mehr genug, um einen Job zu bekommen“, meint Carr. Vor 5 Jahren habe es da noch anders ausgesehen.

Ich habe 20 Jahre Erfahrung in der Industrie, ich habe an einigen der größten Titel der Welt gearbeitet, aber es gibt 35 andere Typen mit exakt derselben Menge an Erfahrung und Projekten hinter sich, die ich habe.

Carr berichtet von mehreren Bewerbungsprozessen, die er durchlaufen hatte, und bei denen er nicht den Zuschlag erhielt. „Wenn ich um Feedback gebeten hatte, hieß es oft: ‘Wir haben nicht wirklich welches’, weißt du? Es ist aktuell ein Münzwurf.“

Derzeit scheint es auch so, als würde nicht einmal der Erfolg eines Spiels dessen Entwickler vor einer Kündigung bewahren:

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Die aktuellen Entlassungen in der Spielebranche sorgen erneut für große Diskussionen. Ein Valve-Veteran hat sich zuletzt mit scharfer Kritik an den CEO von Epic Games, Tim Sweeny, gewandt. Mehr dazu lest ihr in unserem Artikel auf MeinMMO: Valve-Veteran kritisiert Epic Games wegen der Entlassungen, lobpreist Gabe Newell: „Ich habe mehr Geld verdient, als ich jemals verdienen werde“

Quelle(n): GamesRadar+
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