GTA-Entwickler findet, dass Crimson Desert nur unter einer Bedingung die Chance auf den Titel Game of the Year hat

Bereits vor dem Release von Crimson Desert stand für viele fest: Das könnte etwas verdammt Starkes und vor allem Großes werden. Ein Entwickler, der bereits für GTA arbeitete, mutet dem Spiel sogar das Zeug zum Game of the Year zu, wäre da nicht der große Schrecken vieler Spielestudios.

Was steht Crimson Desert laut dem Entwickler für GOTY im Weg? Mike York, ein ehemaliger Entwickler von Rockstar Studios, der unter anderem an Titeln wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2 gearbeitet hat, äußerte auf YouTube seine Gedanken zum neuen Open-World-Titel Crimson Desert. In dem Video teilt der Animator, der seit 20 Jahren in der Branche tätig ist, seine Eindrücke zu dem Spiel und findet, dass es sich bei Crimson Desert um ein Spiel handele, in dem man sich wirklich verlieren könne.

Laut York habe das Spiel sogar eine Chance, zum prestigeträchtigen Game of the Year ernannt zu werden, wäre da nicht eine Hürde im Weg: Der langersehnte und in der Videospielbranche gefürchtete Riesenblockbuster GTA 6.

„Was das gesamte Angebot [von Crimson Desert] angeht, ist es wirklich ein ernstzunehmender Konkurrent”, erklärt York, „Allerdings müsste es GTA 6 schlagen, wenn es dieses Jahr erscheint. Und wenn GTA 6 dieses Jahr erscheint, müssten sie dafür wirklich Mist bauen.”

Die Konkurrenz steht Crimson Desert im Weg um zum Sieger zu werden

Was müsste GTA 6 tun, damit Crimson Desert gewinnt? Anhand der Erklärung des Entwicklers, ist Crimson Desert ein ernstzunehmender Kandidat, der zum besten Spiel des Jahres gekürt werden könnte. Doch das ginge nur durch einen katastrophalen Untergang von GTA 6.

[GTA 6] müsste schon ziemlicher Mist sein. Es müsste irgendein „Woke“-Thema enthalten, damit die Leute einen Grund haben, das Spiel zu hassen und Crimson Desert am Ende den Preis abräumt und zum Spiel des Jahres gekürt wird. Das Potenzial dazu hat es durchaus. Wenn es GTA 6 gar nicht gäbe, würde dieses Spiel, zumindest auf den ersten Eindruck, wahrscheinlich zum Spiel des Jahres gekürt werden. Mike York auf YouTube

Was macht Crimson Desert für den Entwickler zu einem würdigen Game of the Year? Crimson Desert mache laut dem Entwickler genau die Sache, die er auch an Red Dead Redemption 2 liebe. Was zunächst klingt wie ein Makel, mache Crimson Desert wohl richtig:

Sie versuchen, eine Menge hineinzuquetschen. Und manchmal, wenn man zu viele Dinge hineinpackt, verliert man sich als Spieler einfach. Man kann der Geschichte nicht mehr folgen oder verliert den Faden und ist einfach irgendwie verloren. Aber es sieht so aus, als wäre das in Crimson Desert … irgendwie der Sinn der Sache. Der Sinn ist es, sich einfach zu verirren. Wie in Red Dead Redemption 2, da verirrt man sich einfach nur. In diesem Spiel nutze ich nie die Schnellreisefunktion, ich erkunde immer alles. Ich verlasse immer den Weg. Und ich liebe es. Mike York auf YouTube

Ob Crimson Desert zu so einem ikonischen Spiel werden wird wie Red Dead Redemption 2 bleibt spannend, genauso wie der Kampf um den Titel Game of the Year. Crimson Desert steht bereits in den Startlöchern und erste Reviews auf Metacritic zeigen sich gar nicht so schlecht, wäre da nicht eine Sache: Crimson Desert auf Metacritic: Erste Reviews zeigen sich solide, doch gerade die Story kommt nicht gut weg