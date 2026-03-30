Finanzdokumente enthüllen die Kosten von GTA 6, lassen bisherige Schätzungen wie ein Schnäppchen aussehen

Während um den Preis von GTA 6 bereits viel diskutiert wurde, stellt sich auch die Frage, wie viel die Entwicklung des Titels eigentlich gekostet hat. Ein findiger Nutzer hat dafür jetzt starke Hinweise gefunden, welche die Fans staunen lassen.

Wie viel soll GTA 6 kosten? Laut dem Fund eines Nutzers, den MeinMMO überprüft und bestätigt hat, betragen die Kosten für Löhne und Gehälter bei Rockstar Games UK Limited seit April 2019 umgerechnet mehr als 1,9 Milliarden Euro. Dabei ist noch nicht das Geschäftsjahr 2025 eingerechnet, das erst am 31. März 2026 endet.

Die Löhne und Gehälter fallen dabei im Geschäftsjahr 2024 auf circa 93 % Entwickler und 7 % Verwaltung. Bis zum Release von GTA 6 am 19. November 2026 könnten die Kosten für die Entwicklung entsprechend über 2,5 Milliarden Euro steigen.

Hier könnt ihr den Trailer für GTA 6 sehen:

Hohe Kosten, die sich lohnen sollen

Woher stammen die Zahlen? Rockstar Games UK Limited ist im Vereinigten Königreich gemeldet und gibt dort zu jedem Geschäftsjahr ausführliche Berichte über die Bilanz und Geschäftszahlen preis. Diese sind öffentlich über eine Website des britischen Handelsregisters einsichtig und lassen sich jahrelang abrufen. Die einzelnen Geschäftsjahre von Rockstar Games findet ihr hier als PDF einzeln abrufbar.

Dort findet man unter anderem die genauen Kosten für Löhne und Gehälter, die durchschnittlichen Mitarbeiter, aber auch Informationen zu gezahlten Steuern und Pensionen. Dass die Kosten in diesem Bereich liegen, übertrifft bisherige Schätzungen noch einmal deutlich.

Bislang gingen Schätzungen auf Basis von Insider-Berichten von Entwicklungskosten von ein bis zwei Milliarden US-Dollar, also 870 Millionen bis 1,7 Milliarden Euro aus. Dass die Kosten jetzt schon über der Höchstschätzung liegen, zeigt, wie viel Geld hinter dem Projekt steckt.

Experte Josh Chapman prognostizierte GTA 6 2025 auf LinkedIn bereits einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro, was die Entwicklungskosten wieder einspielen würde. Gleichzeitig können die Entwickler, die bei dem Unternehmen beschäftigt sind, auch an anderen Dingen arbeiten.

Es ist also unklar, wie viel Prozent der Kosten wirklich auf GTA 6 entfallen und welche Kosten wiederum noch außerhalb von Rockstar Games UK Limited angefallen sind. Die Kosten für Löhne und Gehälter sind dennoch ein großer Anhaltspunkt.

Wie reagieren die Spieler auf den Preis? Trotz der hohen Kosten oder vielleicht euch gerade deswegen zeigen die Fans sich zuversichtlich über den Release von GTA 6. Auf Reddit glauben sie, die Ausgaben würde der Open-World-Titel ohne Probleme wieder Einnehmen:

Novel_Yam_1034: „Sie werden es in den ersten 3 Tagen nach dem Spiel-Launch zurückbekommen“

xsaadx: „Sie werden 3 Milliarden Dollar allein durch Vorbestellungen wieder reinholen“

0nlyFuZZ: „Da kommt mit Sicherheit eine Menge Monetarisierung auf uns zu. Nicht nur Shark Cards.“

Bislang gibt es keine Auskunft von Rockstar Games oder Take-Two, die aussagt wie viel der Titel für den Konsumenten kosten wird. Spekuliert wurde bereits über Preise von über 100 € pro Kopie. Für PC-Spieler kommen da noch die kosten für eine PS5 oder Xbox Series X|S hinzu. Wer sich extra für GTA 6 eine neue Konsole kauft, der muss bald jedoch tiefer in die Tasche greifen: Die PS5 wird in wenigen Tagen 100 Euro teurer, wer sollte jetzt noch zuschlagen?