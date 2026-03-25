GTA 6 könnte viel realistischer werden als alle glauben und zwei Systeme geben jetzt einen Hinweis darauf

Neue Leaks enthüllen, wie realistisch GTA 6 werden könnte. Dabei sollen vor allem zwei Systeme viel detailreicher werden als noch bei GTA 5.

Was sind das für Leaks? Der erste Leak stammt von einem ehemaligen Mitarbeiter bei Rockstar Games. Dieser hat zwischen 2020 und 2023 beim Unternehmen an GTA 6 gearbeitet und dies auch in sein LinkedIn-Profil eingetragen.

Wie man es eben so macht, schrieb er dort auch, womit er bei Rockstar Games betraut war. In seinem Fall war dies die Leitung des Features der „prozeduralen Generation von zerstörbarem Glas für Fahrzeuge und Gegenstände“. Außerdem war es seine Aufgabe, Tools zu entwerfen, mit denen sich die Ingame-Szenen verfilmen lassen, die man später wohl in Cut-Scenes sehen kann.

Sein LinkedIn-Post verrät also, dass man in GTA 6 bei Fahrzeugen berechnen wird, wie das Glas bricht. Statt der ganzen Windschutzscheibe oder dem Seitenfenster geht dann vermutlich nur der Teil kaputt, auf den geschossen, oder der anderweitig zerstört wird. Doch auch ein anderer Leak verstärkt das realistische Image.

Hier könnt ihr einen Trailer zu GTA 6 sehen:

Tester meldet sich

Was ist der andere Leak? Ein Tester von GTA 6 hat sich anonym zu Wort gemeldet. In seinem Beitrag erklärt er, er habe für das Open-World-Spiel die Audio-Ereignisse getestet. Hier solle GTA 6 laut ihm ebenfalls viel besser werden als noch sein Vorgänger und über unzählige verschiedene Voice-Lines verfügen.

Laut dem Leaker sollten die NPCs viel detaillierter auf den Spieler und die Umgebung reagieren. So solle es extra Voice-Lines je nach Spiel-Situation geben. Er sagt, es gebe es in GTA 6 verschiedene Voicelines, wenn es Nacht sei, der NPC verletzt sei, etwas Schockierendes passiere oder der NPC den Spieler wiedererkenne.

Während dieses Feature in GTA 5 noch mehr auf zufällige Interaktionen ausgelegt gewesen seien, so solle es in GTA 6 laut dem Leaker genau zur Stimmung der Situation passen und auf das Verhalten des Spielers reagieren. Das Ganze solle so weit gehen, dass die NPCs genervter klängen, wenn es gerade regne oder richtig heiß sei.

Was hat der Leaker noch verraten? Ein weiteres Detail, das der Leaker verraten hat, hat mit den Missionen zu tun. Diese sollen laut seinen Aussagen nicht mehr einfach fehlschlagen, sondern negative Ausgänge als Alternativen bieten.

Anstatt den Zug immer wieder erneut verfolgen zu müssen, könne man hier eine andere Methode erhalten, seine Aufgaben zu erfüllen, oder jemand könne Schaden nehmen. Das dauerhafte, erneute Spielen einer Mission könne demnach entfallen.

Realistisch soll es aber auch nach einer Schießerei oder anderen Chaos sein. So sei ein Platz nach einem Ereignis nicht sofort wieder zurückgesetzt, das Spiel lasse sich laut dem Leaker mehr Zeit dafür.

Dass Rockstar Games mit GTA 6 eine realistischere Richtung einschlägt und mehr auf die Details achtet, war zwar zu erwarten. Aber in welchem Ausmaß das laut den Leaks geschehen könnte, wirkt dennoch überraschend. Ihr könnt die Karte von GTA 6 jetzt schon auswendig lernen, doch nicht allen passt das