GTA 6 hat jetzt schon ein Fan-Spiel, damit ihr die Karte auswendig lernen könnt, doch nicht alle feiern es

Schon vor dem Start von GTA 6 haben die Fans ein eigenes Spiel erstellt, mit dem man die Karte besser lernen soll. Doch das gefällt nicht allen Fans.

Was ist das für ein Spiel? Schon seit dem ersten Trailer zu GTA 6 arbeiten die Fans an einer Karte zum Spiel. Diese wird aus Trailer-Material und echten Kartendaten von Miami zusammengesetzt. Das Fan-Projekt von GTA 6 hat inzwischen schon längst eine detaillierte Karte erschaffen, die aber offiziell nicht bestätigt ist.

Dennoch glauben die Fans daran und haben basierend darauf nun ein eigenes Spiel veröffentlicht.

Hier könnt ihr den aktuellen Trailer zu GTA 6 sehen:

Geoguessr in GTA 6

Was haben die Fans erschaffen? Die Fans von GTA 6 haben basierend auf dem Kartenprojekt ein eigenes Spiel ganz im Stil von Geoguessr erstellt. Spieler erhalten einen Screenshot, ein Wallpaper oder eine andere Szene aus dem bisher von Rockstar veröffentlichten Material zu GTA 6.

Den im Material gezeigten Ort müssen sie dann auf der Karte der Fans finden und markieren. Je näher man an dem Ort dran ist, desto mehr Punkte gibt es. So lässt sich die Map bereits lernen, obwohl GTA 6 sie noch nicht einmal veröffentlicht hat. Ihr selbst könnt es auf map.stateofleonida.net kostenlos ausprobieren.

Zwar legen die Fans keinen Anspruch darauf, dass alles akkurat ist, ein spannendes Spiel ist es dennoch. Doch nicht alle sind glücklich darüber.

Wer ärgert sich? Während einige Fans das Projekt feiern und sich freuen, schon etwas über GTA 6 lernen zu können, gibt es auch Kritik. Einige Spieler finden, dass das „GTA 6 Geoguessr“ das Spiel schon vor dem Release zerstört, weil man sich selbst die Erkundung wegnimmt.

So streiten sich die Kritiker und Fans auf Reddit:

BoxPuzzleheaded8512: „Das ist dumm, buchstäblich niemand sollte wissen, wo das ist, und das ganze Mapping-Projekt ist dumm, weil diese Leute 90 % des Spiels ruinieren, nämlich die Erkundung. Warum wählt ihr mich alle runter, ich habe recht“

HypixelEnjoyer411: „Dann schau dir das Mapping-Projekt halt nicht an“

Major-Excitement6460: „POV: Du spielst GTA 6 zum ersten Mal und öffnest versehentlich die Karte, was das ganze Spiel ruiniert“

Canucklover97: „GTA V hatte auch ein Mapping-Projekt, als es herauskam. Außerdem bin ich ziemlich daran interessiert zu sehen, was die Fans sich einfallen lassen im Vergleich dazu, wie die Karte des tatsächlichen Produkts aussieht“

Es scheint jedoch mehr Befürworter als Gegner des Spiels zu geben. Spannend bleibt, zu sehen, mit wie vielen Ideen die Fans recht hatten.

Bis zum Release von GTA 6 dauert es noch bis zum 19. November 2026. Wann man endlich mehr erfährt und die Marketing-Kampagne so richtig startet, hat Rockstar seinen Aktionären bereits jetzt verraten, und wir verraten es euch hier: Chef von GTA 6 verrät, wann es endlich losgeht und wann wir mir Trailer 3 rechnen können