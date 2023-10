Das vielversprechende „Minecraft für Erwachsene“ aus Deutschland könnt ihr gerade kostenlos auf Steam zocken

Auf Steam könnt ihr nun die Demo von dem vielversprechenden Survival-RPG Enshrouded spielen. MeinMMO verrät euch, was euch erwartet.

Das deutsche Entwicklerstudio Keen Games (Frankfurt am Main) nehmen am diesjährigen Steam Next Fest teil. Ihr könnt eine Demo des Survival-RPGs Enshrouded kostenlos zocken. Diese Demo gewährt euch die Gelegenheit, das Spiel auf Steam anzutesten, bevor es in den Early Access geht.

Bis wann läuft die Demo? Die Demo ist vom 9. bis zum 16. Oktober auf Steam im Rahmen des Steam Next Fests verfügbar. In dieser Testversion könnt ihr die Anfangsstunden des kooperativen Survival-Spiels erleben.

Hier könnt ihr den Demo-Trailer von Enshrouded anschauen:

Survival-Abenteuer: Mischung aus Kampf, Erkundung und Gebäude bauen

Was ist das für ein Spiel? Enshrouded ist ein Action-RPG-Survival-Game. Die Welt Embervale wurde durch die Freisetzung einer magischen Seuche zerstört, und ihr müsst nun ums Überleben kämpfen.

In dieser apokalyptischen Welt geht es um das nackte Überleben und das Schmieden eures eigenen Schicksals. Eure Aufgabe ist es, das Land wiederzubeleben , gegen mutierte Bestien und Bosse zu kämpfen und epische Gebäude zu errichten – was an Minecraft erinnert. Diese Gebäude könnt ihr mit einer Auswahl an Materialien und Möbeln individuell gestalten. Somit könnt ihr auch NPCs Zuflucht gewähren.

Ihr habt nicht nur die Möglichkeit, Gebäude zu errichten, sondern könnt auch eigene Rüstungen und Waffen herstellen, um eure Stärke zu steigern. Mithilfe eines Skillbaums könnt ihr einen individuellen Spielstil gestalten.

Enshrouded ermutigt auch die Zusammenarbeit mit anderen Spielern. Im 16-Spieler-Koop-Modus könnt ihr einzigartige Rollen und Fertigkeiten entwickeln, um gemeinsam auf Feldzüge zu gehen, Schätze zu sammeln und die schrecklichen Horden zu besiegen, die das Land heimsuchen.

Die Entwickler hoffen, dass Enshrouded nicht nur erfahrene Spieler anspricht, sondern auch Neueinsteiger im Survival-Genre ermutigt.

Was erwartet mich in der Demo? In Enshrouded startet ihr als Flammengeborener in der zerstörten Umgebung von Embervale und eure erste Aufgabe ist es, einen Flammenaltar zu errichten, um die von Nebel umhüllten Schätze und Ruinen zu erkunden.

Zudem könnt ihr im Laufe der Demo einen legendären Schmied als Handwerker kennenlernen und die Demo ist bereits im kooperativen Modus spielbar. Ihr habt unter anderem die Möglichkeit, Terraforming zu betreiben, zu bauen, zu kämpfen und im Level aufzusteigen.

Wenn ihr zu den Spielern gehört, die schon länger auf den Release des Spiels warten, könnt ihr euch schonmal in der Demo austoben. Wenn ihr bisher noch nie von Enshrouded gehört habt, aber neugierig auf ein Survival-Game seid, könnte sich ein Blick in die Demo-Version lohnen.

Das Spiel soll im Laufe des Jahres 2023 in den Early Access auf Steam starten und voraussichtlich 2024 als Vollversion verfügbar sein.

MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski hatte die Möglichkeit, das Spiel selbst zu erleben und ihre Eindrücke zu teilen: Ein neues Survival-Spiel kommt auf Steam, will wie Minecraft für Erwachsene sein, hat aber sein bestes Feature noch nicht gezeigt