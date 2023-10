5 Spiele, die ihr derzeit kostenlos auf Steam anzocken könnt – aber ihr solltet euch beeilen

Aktuell läuft auf Steam das Steam Next Fest und für euch bedeutet das jede Menge Spiele, die ihr kostenlos testen könnt. Sich bei Tausenden von Spielen zu entscheiden, ist da allerdings nicht einfach. Deswegen haben wir von MeinMMO hier eine kleine Liste für euch, mit Spielen, die unserer Meinung nach einen Blick wert sind.

Bis wann geht das Steam Next Fest? Das Steam Next Fest, bei welchem ihr aktuell viele Spiele kostenlos testen könnt, läuft noch bis zum 16. Oktober 2023. Wenn ihr also eines der folgenden Spiele interessant findet, habt ihr nur noch ein paar Tage Zeit hereinzugucken, denn vermutlich werden nicht alle Demos nach diesem Zeitraum noch zur Verfügung stehen.

Enshrouded

Genre: Survival-RPG | Entwickler: Keen Games | Release: vermutlich 2024 | Link: Enshrouded

Enshrouded ist ein Survival-Rollenspiel, welches ihr alleine oder im Koop mit bis zu 16 Spielern spielen könnt. Es zählt zu den bisher meistgewünschten Spielen bei Steam Next Fest. Und mit seinem Mix aus Erkundung, Survival und Kampf in einem mittelalterlichen Setting inklusive magischer Aspekte trifft Enshrouded vermutlich genau den Geschmack der Spieler.

Während der Demo bekommt ihr einen guten Einblick in die ersten Stunden des Spiels.

Last Train Home

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Ashborne Games | Release: 28. November 2023 | Link: Last Train Home

In diesem Echtzeitstrategie-Spiel stellt ihr euch einer wichtigen, aber ebenso bedrückenden und schwierigen Aufgabe. Ihr seid dafür verantwortlich, die tschechoslowakische Soldaten an Bord eines gepanzerten Zugs zurück nach Hause zu bringen.

Dafür müsst ihr wichtige Entscheidungen treffen und klug mit euren Ressourcen umgehen. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, beeinflusst das Schicksal eurer Kameraden, und je besser ihr sie auf die kommenden Echtzeitgefechte vorbereitet, umso höher sind ihre Chancen. Dabei erinnert das Spiel mit der Härte seiner Entscheidungsmöglichkeiten an Frostpunk.

RoboCop: Rogue City

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Teyon | Release: 02. November 2023 | Link: RoboCop: Rogue City

In diesem Ego-Shooter seid ihr halb Mensch, halb Maschine und kämpft für die Gerechtigkeit vom alten Detroit. Mit mehr als 20 verfügbaren Waffen erledigt ihr in diesem First-Person-Abenteuer die Verbrecher, die in der Stadt ihr Unwesen treiben. Denn ihr seid der effektivste Polizist in ganz Detroit, dank euer Roboter-Stärke und euren kybernetischen Fähigkeiten.

Wenn ihr den ersten Teil der Hauptstory, voll spannender Kämpfe, in der aktuellen Demo erleben wollt, müsst ihr euch jedoch auf einen 38 GB Download einstellen.

The Inquisitor

Genre: Rollenspiel | Entwickler: The Dust | Release: Februar 2024 | Link: The Inquisitor

In diesem Rollenspiel übernehmt ihr eine eher ungewöhnliche Rolle und werdet zum Jäger und Richter der Sünder. Eher selten nimmt der Spieler diese Rolle in Fantasy-Spielen an. Alleine um einmal nicht der Gute zu sein, könnte sich ein Blick in diese Demo lohnen.

Die Handlung spielt in einer alternativen religiösen Realität, in welcher Jesus nicht am Kreuz starb, sondern sich dem Tode nahe losriss und auf Rachefeldzug gegen die Ungläubigen ging. The Inquisitor spielt 1500 Jahre nach diesen Ereignissen.

Dieses mittelalterliche, düstere Abenteuer um eine Armee von Inquisitoren stellt euch vor moralisch schwierige Entscheidungen. Unsere Kollegen von GameStar haben das Spiel bereits etwas genauer unter die Lupe genommen.

The Talos Principle 2

Genre: Puzzlespiel | Entwickler: Croteam | Release: 02. November 2024 | Link: The Talos Principle 2

Dieses Puzzlespiel ist genau richtig für euch, wenn ihr euch so richtig den Kopf zerbrechen wollt und auf wirklich schwierige Rätsel steht. Denn schon wie der Vorgänger überzeugt euch dieser zweite Teil mit interessanten und anspruchsvollen Rätseln.

In The Talos Principle erkundet ihr eine faszinierende Welt und eine von Robotern bewohnte Stadt. In dieser neuen Welt ist die biologische Menschheit verschwunden und die menschliche Kultur besteht nur in der Roboter-Stadt weiter. In dieser wird zumindest versprochen, dass alles besser laufen soll als bei den Menschen.

Welche Spiele wollt ihr beim Steam Next Fest noch ausprobieren? Welche Demos habt ihr schon getestet? Diskutiert gerne mit und schreibt eure Empfehlungen in die Kommentare.

