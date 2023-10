Survival-Shooter mit Zombie-Mutanten startet heute auf Steam und Epic, zeigt Roadmap für das kommende Jahr

Im Survival-MMO „The Front“ geht es auf Zeitreise gegen Zombies. Der Shooter startet heute, am 11. Oktober 2023, in den Early Access auf Epic und Steam. Pünktlich zum Start gibt es zudem eine Roadmap für das kommende Jahr.

Was ist das für ein Spiel? In „The Front“ spielt ihr einen Widerstandskämpfer, der in der Zeit zurückreist, um die Zombie-Apokalypse aufzuhalten. Um das zu bewerkstelligen, stehen euch neben unterschiedlichen Knarren und den dazugehörigen Aufsätzen auch Kriegsgeräte wie Hubschrauber und Panzer zur Verfügung.

Dazu gibt es in The Front auch Survival-Elemente: So könnt ihr euch mit Freunden zusammentun, Ruinen und feindliche Gebiete erkunden, Waffen und Equipment craften sowie eine Basis aufbauen und verteidigen.

The Front startet holprig, doch verspricht neue Features

Was erwartet euch im Early Access? Im EA sollt ihr Zugriff auf sämtliche Survival- und Crafting-Features haben und euch zu Level 60 hochkämpfen können. Zu den versprochenen Features gehören das Errichten von Verstecken, das Umbauen von Fahrzeugen sowie die Nutzung von Systemen zur automatischen Verteidigung eurer Basis.

Auf Steam sammelt The Front bislang allerdings überwiegend negative Wertungen (Stand: 11. Oktober 2023, 19:45). Wenn ihr euch selbst ein Bild von dem Spiel machen wollt, könnt ihr das noch bis zum 18. Oktober 2023 um 20 % reduziert für 15,60 €, machen. Im Epic Game Store zahlt ihr sogar nur 14,39 €.

So soll es weitergehen: Vielleicht haben die neuen Inhalte, die in der am 9. Oktober angekündigten Roadmap für das kommende Jahr vorgestellt wurden, das Potenzial, die negativen Bewertungen zu verbessern.

In den ersten 1-3 Monaten nach dem EA-Start soll es neue Fahrzeuge, Funktionen, Ausrüstungen, NPCs und viele neue Strukturen geben. Außerdem soll der Steam Workshop unterstützt werden.

Nach 4-6 Monaten soll es einen neuen Spielmodus, neue Funktionen, Ausrüstung und NPCs sowie ein neues Fahrzeug und einen Mecha-Boss geben.

Für die Monate 7–12 wird es eine neue Map, weitere Fahrzeuge, Ausrüstung und NPCs sowie einen neuen World Boss geben.

Wenn ihr nicht so auf Hubschrauber und Panzer in euren Survival-Games steht und ein Fantasy-Setting bevorzugt, könnte Enshrouded eher eurem Geschmack entsprechen. Das „Minecraft für Erwachsene“ soll noch 2023 in den Early Access starten und 2024 seinen vollständigen Release feiern.

Auf Steam könnt ihr es aber noch bis zum 16. Oktober 2023 kostenlos zocken.