Neues Survival-Spiel auf Steam macht den Traum vom eigenen Hexenhäuschen wahr, lässt euch wie von Zauberhand bauen

In Witchspire schlüpft ihr selbst in die Rolle einer guten Hexe und dürft zusammen mit euren Freunden auf Steam die Welt vor der Dunkelheit retten.

Was ist das für ein Spiel? Witchspire ist ein kooperatives Open-World-Adventure auf Steam, das ihr alleine oder mit euren Freunden erleben könnt. Dabei werdet ihr zu angehenden Hexen und Zauberern, die sich mit einer großen Herausforderung konfrontiert sehen.

Statt mit Spitzhacke und Schwert erledigt ihr die typischen Aufgaben des Lebens mit Magie. Magische Spitzhacken, Bäume fällen per Zauberspruch und Bewegung durch die Welt per Teleportation gehört dabei zum Alltag der Hexen.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Video starten Witchspire auf Steam zeigt im Trailer wie das Leben einer Hexe aussieht Autoplay

Die Zauberformel für Erfolg

Was macht Witchspire so besonders? Witchspire hat genau das, was Spiele heutzutage brauchen. So dürft ihr euch zum Beispiel mit einem süßen Schutzgeist verbünden der als Haustier an eurer Seite kämpft. Die müssen dafür vorher erstmal von euch gezähmt werden.

Nicht nur euer Charakter, sondern auch die Schutzgeister sollen mehr mit der Zeit stärker werden und euch stets im Kampf begleiten.

Ein weiteres wichtiges Feature ist der Bau eures eigenen Hexenhauses. Hier lassen die Entwickler euch ebenfalls mit Magie spielen und ihr könnt als Geist um das Häuschen schweben, um es aufzubauen. Wie von Zauberhand könnt ihr damit gruselige Schlösser, kleine Hütchen aber auch prächtige Bauten erschaffen.

Was ist das Ziel? In Witchspire lauern gleich mehrere Gefahren. Vom Himmel fallen immer wieder Meteoriten, die zwar Wissen verteilen, aber auch Böses mit sich bringen. Außerdem werdet ihr auf eurer Reise uralte Wesen finden, die sich euch in den Weg stellen.

Ziel ist es jedoch wohl die Geheimnisse die unter der Erde lauern zu enthüllen. Dort verbirgt sich das abscheuliche Verderbnis und breitet sich immer weiter aus. Wie ihr es aufhalten könnt, müsst ihr allerdings selbst herausfinden.

Witchspire mischt Open-World-Adventure mit Survival-Spaß und bringt dafür alle nötigen Features mit, die das Genre braucht. Ob sich der Titel im Early Access gut schlägt, wird sich am 10. Juni 2026 beim Start auf Steam zeigen. Bis dahin könnt ihr einen Blick in ein fast vergessenes Genre wagen: Imagine Dragons erfüllen sich einen Kindheitstraum, veröffentlichen heute ihr erstes Spiel auf Steam