Imagine Dragons erfüllen sich einen Kindheitstraum, veröffentlichen heute ihr erstes Spiel auf Steam

Wer bei den Imagine Dragons an Musik denkt, liegt eigentlich richtig. Doch jetzt werden die Musiker mit ihren ersten Spiel Last Flag auf Steam zum Entwickler.

Was haben die Imagine Dragons mit Videospielen zu tun? Songs wie Radioactive, Believer, Demons oder Bones wurden auf Spotify über eine Milliarde Mal angehört. Diesen Ruhm möchten die Imagine Dragons, genauer gesagt der Sänger Dan Reynolds und sein Bruder, der Band-Manager Mac Reynolds, jetzt nutzen, um ein eigenes Videospiel zu erschaffen.

In Zusammenarbeit mit Night Street Games leben die beiden ihren Traum. So sagen sie in ihrer Dokumentation auf YouTube: „Mac und ich haben, solange ich mich erinnern kann, schon immer davon geträumt, ein Spielstudio zu gründen.“

Ihr Erstlingswerk belebt dabei ein fast vergessenes Genre wieder, das nur darauf wartet, einen neuen Anstrich zu bekommen.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel Last Flag sehen:

Video starten Last Flag zeigt im Trailer worum es im Shooter der Imagine Dragons geht Autoplay

TF2, Halo und LoL in einem

Was ist das für ein Spiel? Bei der Wahl des Genres haben die beiden Brüder sich nicht leichtgetan. Während Mac lieber Shooter zockt, ist Dan gerade bei MOBAs wie LoL zuhause. Entsprechend entstand ein Spiel, das sowohl taktisch anspruchsvoll als auch richtig actionreich sein soll.

Bei Last Flag wird der alte „Capture the Flag“-Modus wiederbelebt. Ziel ist es in einem 5vs.5-Shooter, die Flagge des feindlichen Teams zu erobern und die eigene zu beschützen.

Dabei soll die taktische Tiefe des Modus auch noch durch das Verstecken der eigenen Flagge gestärkt werden. Währenddessen sind beide Teams damit beschäftigt, um einen Turm in der Mitte der Karte zu zanken, der Hinweise über den Aufenthaltsort der gegnerischen Flagge enthält.

Dan Reynolds erklärt dies in der Dokumentation so: „Dass man seine Flagge verstecken kann und sie nicht immer auf derselben Position steht, ist wirklich der Kern von Last Flag. Es soll dieses Gefühl einfangen, das ich hatte, als ich im Sportunterricht auf dem Schulhof meine Flagge versteckt hatte.“

Was denken die beiden über ihr Spiel? Die beiden haben eine klare Vision von ihrem Titel. So soll Last Flag nicht zu viel wollen, sondern sich ganz klar auf den einen Spielmodus konzentrieren. Die Karten, die Helden, deren Skills und alles Drumherum sind auf den einen Spielmodus abgestimmt.

Entsprechend spitz wird auch der Preis, der auf Steam 15 € kosten soll. Zum Release gibt es aber noch eine Rabattaktion, die den Hero-Shooter direkt reduziert.

Dass berühmte Künstler sich als Spielentwickler versuchen, ist nicht alltäglich. Entsprechend spannend wird der Launch von Last Flag, der dank der prominenten Unterstützung auch groß werden könnte. Ein Dauerbrenner könnte dem Release allerdings Konkurrenz machen: EA päppelt seinen Goldesel-Shooter wieder auf – 300.000 Spieler auf Steam zeigen, dass man doch noch Spaß haben kann