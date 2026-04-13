EA päppelt seinen Goldesel-Shooter wieder auf – 300.000 Spieler auf Steam zeigen, dass man doch noch Spaß haben kann

Nach einer langen Talfahrt läuft es bei Apex Legends derzeit wieder rund und die Entwickler dürfen sich wohl auf die Schultern klopfen.

Wie steht es um Apex Legends? Apex Legends in 2019 als Shadow-Drop gestartet und hat gezeigt, dass man keine teure Werbekampagne, sondern nur einen Trailer im richtigen Moment braucht, um großen Erfolg einzufahren.

Inzwischen ist der Shooter 7 Jahre alt und man in Season 28 angekommen. Entsprechend viele Höhen und Tiefen hat der Shooter durchgemacht. Gerade kommt man jedoch aus einer langen Talfahrt und schießt ganz nach oben.

So hat der Shooter am Samstag, dem 11. April 2026, zum ersten Mal seit 20 Monaten wieder die 300.000 Spielermarke geknackt. Das ist zwar immer noch weit vom Rekord mit 624.000 Spielern im Februar 2023 entfernt, zeigt aber, dass die Entwickler genau die richtige Richtung einschlagen.

Mit diesem Trailer fing alles bei Apex Legends an:

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Comeback für Apex Legends

Wieso kehren die Spieler zurück? Eigentlich lief der Start von Apex Legends neuster Season 28 alles andere als gut. Seit 20 Seasons lockte kein Start so wenige Spieler an wie Season 28. Seitdem sind die Spielerzahlen dennoch um 50 % gestiegen.

Das liegt laut PCGamesn.com auch an der Kommunikation der Entwickler. So haben die Entwickler sich geöffnet und mit der Community über die großen Probleme gesprochen. Cheater, Serverprobleme und andere Dinge, welche die Spieler einfach nur nerven, wurden offen benannt.

Das harte Vorgehen gegen Cheater und die Herausgabe einer Zahl an gebannten Spielern kam bei den Fans gut an. Auch dass man die Meinung der Spieler eingeholt hat, fanden diese gut. So gab es Diskussionen über Verbesserungsvorschläge, “Frag mich alles”-Formate und Feedback-Runden nach großen Patches.

Was kommt noch gut an? Zuletzt gab es auch ein Crossover mit Gundam, das japanisches Science-Fiction-Universum verewigte sich in Apex Legends und sorgte für gute Abwechslung.

Die Fans hingegen meinen auf Reddit, dass Apex Legends sich derzeit einfach gut anfühlt und die Entwickler genau die richtigen Weichen gestellt haben. So macht vielen der Shooter einfach Spaß, ohne dass sie genau sagen können, welches Feature es jetzt ist, das sie überzeugt.

Apex Legends hat sich über 20 Monate lang zurückgekämpft. Mit guter Kommunikation und Absprache mit den Fans haben die Entwickler es geschafft, den Abwärtstrend umzukehren. Auch ein Twitch-Streamer möchte Apex Legends wieder groß machen: Twitch-Streamer will sehen, wie hart LoL wirklich ist, kündigt langen Grind ohne Vorkenntnisse an