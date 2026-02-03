Apex Legends schenkt euch in Season 28 den neusten Helden – aber ihr müsst schnell sein

Apex Legends schenkt euch in Season 28 den neusten Helden – aber ihr müsst schnell sein

Apex Legends beschenkt euch in Season 28 zum 7. Jubiläum des Shooters mit neuen Helden. So sichert ihr euch die Rewards.

Wie bekommt ihr den neusten Helden? Am 10. Februar startet in Apex Legends die 28. Season des Battle Royale Shooters, der wenige Tage zuvor seinen 7. Geburtstag zelebriert. Zur Feier des Tages bringt das Season-Update ein Jubiläums-Event, das euch einige Geschenke macht.

Während des Events könnt ihr jede Woche eine Legende dauerhaft freischalten, indem ihr erfolgreich drei Herausforderungen absolviert. Zu den Legenden, die ihr während des Events freischalten könnt, zählt auch der neueste Held: Sparrow, der im Mai 2025 mit Season 25 veröffentlicht wurde.

  • In Woche 1 gibt es Valkyrie
  • In Woche 2 gibt es Revenant
  • In Woche 3 gibt es Conduit
  • In Woche 4 gibt es Sparrow

Wenn ihr Sparrow oder andere Helden über das Event freischalten wollt, müsst ihr also innerhalb der jeweiligen Woche die drei auferlegten Herausforderungen abschließen.

Was ist das Highlight der Season? Die große Neuerung von Season 28 sind die sogenannten Hardlight Meshes. Das sind Fenster, die jetzt eine neue Gameplay-Dynamik bringen sollen.

Spielern ist es möglich, durch diese Fenster durchzuschauen, aber nicht durchzuschießen. Ihr könnt sie jedoch vollständig zerstören, wenn ihr genug Schaden verursacht – das geht mit jeglichen Schusswaffen, aber Explosives, Scharfschützengewehre, Schrotflinten und Nahkampfangriffe zerlegen die Fenster schneller.

Außerdem können Controller diese reparieren oder sogar verstärken, sodass sie mehr aushalten als in ihrem Standardzustand.

Das bringt die Season sonst noch: Mit Season 28 wird es auch eine neue Waffen-Meta geben, die Schrotflinten stärker in den Fokus rückt. Obendrein gibt es Balancing-Updates für Bloodhound, Fuse und Catalyst.

Ebenso wird in Bot Royale fortan die XP-Grenze aufgehoben, wodurch ihr dort jetzt noch mehr leveln könnt. Dafür wird allerdings die Bot-Schwierigkeit etwas angehoben, wodurch sie für Spieler mit wenig bis mittelmäßigem Skill eine größere Herausforderung darstellen sollen.

Apex Legends gehört für uns auch 2026 weiterhin zu den besten PvP-Shootern, die es derzeit auf dem Markt gibt. Welche Titel es sonst noch in unsere Liste geschafft haben, könnt ihr hier nachlesen: Die 25 besten Shooter 2026 – Diese PvP- und PvE-Spiele überzeugen mit ihrem Gameplay

