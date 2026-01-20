„Bungie muss sich echt sicher fühlen“ – Marathon soll bereits in 2 Monaten erscheinen und Spieler glauben, das ist ein gutes Zeichen für den Shooter

Bungie hat mit einem neuen Trailer bestätigt, dass Marathon schon in 2 Monaten erscheint. Einige Fans glauben, das ist ein gutes Zeichen.

Was ist Marathon? Marathon ist ein Extraction-Shooter (PvPvE) in der First-Person-Perspektive, der von Bungie, dem Entwicklerstudio hinter Destiny 2, entwickelt wird. Spielerisch ist Marathon ein klassischer Extraction-Shooter mit Ansätzen eines Helden-Shooters.

Ihr stellt euch vor Rundenstart ein Loadout zusammen und spawnt auf einer Map mit NPC-Gegnern und anderen Spielern.

In einem Durchlauf sammelt ihr dann Loot und erfüllt Aufträge, um eure Spielfigur zu verbessern.

Ihr verkörpert dabei einen sogenannten Runner. Das sind kybernetische Söldner, die allesamt über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Es gibt etwa einen Assassinen, der sich unsichtbar machen kann, oder einen Aufklärer, der mit einem Echopuls Gegner entdecken soll.

Jetzt hat Bungie einen neuen Trailer veröffentlicht, der das genaue Release-Datum sowie die Inhalte der einzelnen Editionen bekanntgibt. Darunter ist auch eine Sammler-Box für 229 Euro.

Das sind die neuen Infos: Bungie hat mit einem neuen Gameplay-Trailer bekannt gegeben, dass Marathon bereits in 2 Monaten am 5. März 2026 veröffentlicht wird. Außerdem könnt ihr Marathon jetzt in verschiedenen Versionen vorbestellen.

Standard-Edition: 39,99 €

Deluxe-Edition: 59,99 €

Sammler-Edition ohne Spiel: 170,00 €

Sammler-Edition mit Spiel: 229,99 €

Bei der Sammler-Edition bekommt ihr unter anderem eine Statue des Runners „Thief“, Postkarten und ein Poster mit Lentikulardruck – also quasi ein Wackelbild, das die Illusion erzeugt, es würde sich verändern.

Hier könnt ihr den neuen Trailer auf YouTube sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Keine Vorbestellung trotz erstem Optimismus

Das sind die Reaktionen zum Trailer: Auf Youtube gibt es gemischte Reaktionen zu dem Trailer. Einige Nutzer finden etwa, dass das Spiel besser aussieht als bei ersten Tests vor rund einem Jahr. Andere loben die Ästhetik.

Ein Kommentar unter dem Trailer glaubt zudem, dass das Release-Datum ein Zeichen dafür sei, dass Bungie ein gutes Gefühl bezüglich des Spiels und dessen aktuellen Entwicklungsstand habe:

„Wahnsinn, ich dachte erst, es kommt Ende März. Bungie muss sich mit dem aktuellen Zustand des Spiels echt sicher fühlen.“

Der Kommentar erhielt in weniger als 24 Stunden über 230 Likes. Einige Antworten führten ergänzend aus, dass sie in den jüngsten Spieltests tatsächlich viel Spaß hatten.

Gibt es auch negative Reaktionen? Viele Nutzer raten dazu, nicht vorzubestellen, auch wenn einem das Spiel bislang gefällt. Manche vermuten, dass es im Februar einen finalen, öffentlichen Test geben wird, bei dem sich interessierte Spieler nochmal einen Eindruck verschaffen können. Andere hoffen, ähnlich wie bei ARC Raiders, dass es einen PvE-Modus geben wird.

MeinMMO-Redakteur Dariusz gehört aktuell noch zu den Skeptikern. Er ist zwar ein großer Fan vom Stil des Shooters und findet, dass einige von den spielbaren Runner-Hüllen sehr spannend aussehen, doch er befürchtet auch, dass es sehr frustrierend sein kann, gegen manche von ihnen im PvP zu spielen: Die 7 Klassen von Marathon sehen für Loot-Goblins wie mich spannend aus, aber ich weiß, dass ich meine Gegner hassen werde