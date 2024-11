Spieler entdecken in Diablo 4 erst jetzt neue Features von Vessel of Hatred, sind begeistert von der Nützlichkeit

Blizzard hat mit der ersten Erweiterung Vessel of Hatred etliche Neuerungen zu Diablo 4 gebracht. Darunter sind neue Features, die für das gesamte Spiel gelten, selbst ohne das Addon. Offenbar haben etliche Spieler aber noch nicht entdeckt, was sich so alles verbessert hat und sind nun überrascht, dass es neue, praktische Features gibt.

Was sind das für Features?

In den Änderungen von Vessel of Hatred und Season 6 sind viele Überarbeitungen der bestehenden Systeme von Diablo 4 enthalten.

Eines der Features, das Spieler schon seit Release fordern, ist die Möglichkeit, eine Stadt als Favorit zu markieren. Ihr kehrt mit dem Stadtportal dann zum Favoriten zurück und nicht mehr zu der nächsten Stadt.

Eine weitere Änderung, über die sich Spieler überrascht zeigen, ist die Möglichkeit, von überall auf den Kleiderschrank zugreifen zu können. Die Option ist nun direkt an das Charakterblatt gekoppelt.

Das sagen die Spieler: Auf Reddit gibt ein Nutzer zu, dass er die Funktion für Stadt-Favoriten erst jetzt entdeckt hat. Auch andere stimmen zu und meinen, sie hätten nicht gewusst, dass das überhaupt geht.

Die Option ist erst seit Vessel of Hatred im Spiel, wie ein Spieler im Kommentar erklärt. Vorher habe man das Feature also noch gar nicht entdecken können. In den offiziellen Patch Notes zu Patch 2.0 finden sich beide Features auch nicht als Eintrag. Sie wurden lediglich im Campfire Chat kurz erwähnt.

Im Spiel sind die Features ebenfalls leicht zu übersehen. Eine Stadt könnt ihr durchs Hovern über die entsprechende Stadt auf der Map als Favorit setzen. Der Kleiderschrank ist nun ein kleines Icon links oben am Charakterblatt zusätzlich zum physischen Schrank in Gasthäusern.

Vessel of Hatred hat einige „geheime“ Änderungen

Blizzard hat noch weitere Änderungen von Vessel of Hatred nicht in den offiziellen Patch Notes aufgelistet. Spieler haben jedoch bereits beim Testen neue Features und Inhalte gefunden, die nicht erwähnt worden sind, darunter:

neue kosmetische Anpassungen

veränderte Obolus-Kosten für den Glücksspieler, der seit Season 6 ein wichtiger Händler für Mythics geworden ist

die Möglichkeit, Edelsteine beim Alchemisten umzuwandeln

die Möglichkeit, die Laufzeit von Buffs beim Mouseover zu sehen

Viele dieser Änderungen klingen zwar klein, sind aber Dinge, über die sich Spieler enorm freuen. Diese Qualitäts-Änderungen sorgen dafür, dass der Spielfluss weniger gestört wird und man beim Spielen auf weniger Hürden trifft.

Blizzard hat mit Sesaon 6 noch einmal die Inhalte des Spiels poliert, darunter Items, Crafting und eben etliche Qualitäts-Features. Diablo 4 hat mit der neuen Season zwar viele Überarbeitungen erhalten, allerdings kommen nicht alle davon gut an: Diablo 4 hat es mit Season 6 leichter gemacht, die besten Items zu bekommen – Jetzt fordern Spieler das alte System zurück