Gameplay zu Vessel of Hatred zeigt ein Feature, das sich Fans seit Release von Diablo 4 wünschen, macht Reisen besser

Blizzard plant mit Vessel of Hatred die 1. Erweiterung für Diablo 4. Aus kürzlich gezeigtem Gameplay werden gerade immer mehr Details zu neuen Features bekannt. Eines davon wünschen sich Spieler seit Release, obwohl es sich eigentlich nur um eine winzige Quality-of-Life-Änderung handelt.

Das wünschen sich die Spieler:

In Diablo 4 gibt es mehrere Hauptstädte, eine für jede Region und mit Vessel of Hatred kommt noch eine weitere hinzu: Kurast. Nutzt ihr euer Stadtportal, landet ihr immer in der Hauptstadt der Region, in der ihr euch gerade befindet.

Das stört Spieler schon seit Release des Spiels, denn einige Städte haben ein besseres Layout als andere und sind „bequemer“. Einer der größten Threads auf Reddit von damals hat schon gefordert, eine Stadt als Favorit zu markieren, um sie immer anzusteuern.

So könnte man sich Zeit sparen und müsse nicht umständlich über die Map die jeweilige Stadt anwählen. Wie es aussieht, bringt Blizzard genau diese Funktion in Vessel of Hatred.

Woher kommen die Infos? Blizzard hat kurz vor der offiziellen Vorstellung des Spiritborn einige Experten zu sich nach Hause in Irvine, Kalifornien eingeladen, um die Klasse vorab zu spielen. Dort gab es auch das neue Gebiet Nahantu zu erkunden.

Der Streamer und YouTuber Rob hat in seinem Gameplay penibel darauf geachtet, möglichst alle neuen Funktionen einmal kurz mit der Maus anzuwählen, um sie später zu analysieren. Dabei ist ein Detail aufgefallen (via wowhead).

Bei der Hauptstadt Kurast gibt es nun die Funktion, per Rechtsklick (auf dem PC) die Stadt als Favorit zu setzen – also exakt die Funktion, die sich Spieler seit einem Jahr wünschen. Im Gameplay von Rob gibt es so einige Details, die nicht einmal dem Experten selbst aufgefallen sind.

Ob die Funktion bei allen Städten klappt, wissen wir noch nicht, aber es wäre logisch. Natürlich steht auch noch nicht fest, ob das Feature tatsächlich kommt, allerdings gibt es nichts, was dagegen spricht.

MeinMMO war ebenfalls zu dem Event eingeladen. Hier findet ihr unseren Eindruck vom Spiritborn, im Video seht ihr das neue Gameplay mit Kommentar:

Vessel of Hatred macht haufenweise Wünsche wahr

Die Städte-Favoriten sind nur eines von vielen Features, die mit Vessel of Hatred dazu kommen, wenn sie denn kommen. Wir wissen aber bereits jetzt, dass Vessel of Hatred haufenweise Fan-Wünsche erfüllt, darunter:

Erst mit Season 4 hat das Spiel einen neuen Aufschwung erlebt, indem das gesamte Loot-System überarbeitet worden ist und das Endgame die Spieler deutlich mehr anspricht. Vessel of Hatred führt den Trend offensichtlich fort.

An reinen Inhalten bekommt ihr mit Vessel of Hatred das neue Gebiet Nahantu mit der Hauptstadt Kurast südlich von Kehjistan dazu. Der Bereich ist ein überwachsener Dschungel mit neuen Gegnern, darunter ein Kult, neue Dämonen und Wildtiere.

Die Story setzt sich ebenfalls fort. Ihr werdet erfahren, was mit Mephistos Seelenstein passiert, den Neyrelle am Ende der Kampagne gestohlen hat. Schon das Intro zeigt, dass es der „Diebin“ damit nicht sonderlich gut geht. Kein Wunder, wenn man bedenkt, mit wem sie sich da eingelassen hat: Mephisto wird der neue Obermotz in Vessel of Hatred – Wer ist das überhaupt?