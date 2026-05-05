Ihr könnt das Kuh-Level in Diablo 4 jetzt wirklich öffnen, aber wer es heute verpasst, muss wohl warten

Knapp eine Woche nach Release von Lord of Hatred haben die ersten Spieler das Kuh-Level in Diablo 4 gefunden – oder zumindest den Weg dorthin. Jetzt, einen Tag später, ist das Portal wirklich offen. Erst heute, denn wie es aussieht, müsst ihr dienstags Kühe töten.

Seit Montag weiß man, wie man die Kuh-Insel in Diablo 4 betreten kann. An dieser Stelle war das Rätsel um das geheime Kuh-Level in Diablo 4 erst einmal zu Ende, denn es gab zwar noch Kühe in einem Keller, aber noch keine Lösung.

Jetzt ist das Portal ins echte Kuh-Level offen und wie es aussieht, geht das auch erst genau seit heute, also Dienstag. Denn ihr müsst die Kühe an einem Dienstag töten, wie der YouTuber und Streamer LoatheBurger herausgefunden hat:

Befolgt unseren Guide zum Öffnen des Kuh-Levels (wird noch um diese Information erweitert)

Geht dann an einem Dienstag – also heute – zurück nach Kyovashad und dort zum Schrein.

Wählt „Gier“ als Sünde aus.

Interagiert mit dem Tagebuch aus dem allerersten Schritt de Kuh-Levels in Skovos.

Kehrt zur Insel zurück und tötet die Kühe im Keller. Ein Portal zum echten Kuh-Level öffnet sich in der Mitte.

Wie erwartet, war die Insel selbst also nicht das Ende des Rätsels und Hinweise wie die Portale auf der Zeichnung – die die Wochentage darstellen – haben zur schlussendlichen Öffnung geführt. Wir wissen aktuell noch nicht, ob ihr nach dem ersten Öffnen das Kuh-Level jederzeit betreten könnt, nur dienstags oder sogar nur einmal pro Charakter. Für diese Info werden wir noch eine Woche warten müssen.

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Kuh-Level, Kuhkönig und die mythische Krone

Im Kuh-Level selbst findet ihr… natürlich haufenweise Kühe, aber auch einen einzigartigen Boss: den Kuhkönig. Dieser liefert einen mehr oder weniger harten Kampf ab, droppt aber auch ein besonderes Item (das wir bereits beim Testen entdeckt haben): Des Kuhkönigs Krone.

Diese Krone hat mehrere… fragwürdige Effekte, je nach Wochentag:

Muh-ntag: +1 Schaden gegen zweibeinige Gegner (wenn Bein x2 = Schaden)

Dienstag: Um 10 % verringerte Chance, im Kampf gegen Pi-mal-Daumen-entfernte Gegner Pech zu haben. Diese Entfernung entspricht 3 bis 18 Hufen, wenn man heute Nachmittag von einer Parallele zum Äquator ausgeht.

Mittwoch: Chance, gegnerische Abklingzeit zu verringern (Nein).

Donnerstag: Nach Aufheben eines legendären Gegenstands fügt Ihr viehwundbaren betäubten Gegnern, die keine Elitegegner sind, zwischen 3:00 Uhr und 4:00 Uhr morgens für 2,5 Sek. um 3 % erhöhten Schaden zu.

Freitag: +10,26 % Muhbilitätsschaden beim Bewegen

Samstag: +1,3 % Chance, Kuhntrollverlust zu ignorieren, wenn Ihr bereits mehr als 10 Wochen lang in der Höllenflut Kuhntrollverlust erlitten habt

Sonntag: +51 Leben beim Tod (+Vielleicht).

Das Item wie auch die Tatsache, dass das Kuh-Level nur Dienstags zu betreten ist, ist ein Wink seitens Blizzard an ihre eigenen Design-Entscheidungen von früher. Zu Release von Diablo 4 gab es haufenweise Affixe mit besonderen Konditionen, die von der Community irgendwann als „damage on tuesdays“, als „Schaden an dienstagen“ zusammengefasst wurden.

Mit Lord of Hatred ist also endlich das größte Rätsel in Diablo 4 gelöst worden. Das geheime Level ist schon seit den frühen Tagen der Reihe ein Mysterium und ein immer wiederkehrendes Easter Egg, das mittlerweile in keinem echten Diablo fehlen darf: Was ist eigentlich das Kuh-Level in Diablo und warum will es jeder finden?