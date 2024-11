Diablo 4: Blizzard geht mit Season 7 großen Kritikpunkt an, gibt euch endlich die besten Legendarys

Der Loot ist ein wichtiges Thema in Diablo 4, und aktuell droppen die besten Legendarys nicht oft genug und zu oft in einer schwachen Variante, finden Spieler. In Season 7 soll sich das ändern und Blizzard schraubt an den Drops, damit sie immer die bestmöglichen sind.

Welche Items droppen nicht oft genug? Mit Season 6 hat Blizzard die „vermachten“ Items (Ahnengegenstände) überarbeitet:

Den Entwicklern zufolge haben Ahnengegenstände an Besonderheit verloren, da sie „zu gewöhnlich“ geworden sind. Sie sollten wieder mächtig werden.

Ahnengegenstände droppen seit Season 6 immer mit der höchsten Gegenstandsmacht von 800 ab „Qual 1“. Nur diese Items haben große Affixe (GA) – und immer mindestens eines. Alle anderen Items haben eine Item-Macht von 750.

Die Überarbeitung sorgte jedoch dafür, dass die Ahnengegenstände in der besten Variante nur selten droppen. Ein Spieler erledigte 2.400 Bosse in Diablo 4 und listete die Drops auf. Das Ergebnis: selbst die super-seltenen Mythic Uniques droppen häufiger als die besten GA-Items.

Ein anderes Problem, das damit einhergeht, sind die legendären Aspekte. Zerlegt man „vermachte“ Legendarys, wandern – wie auch bei anderen Legendarys – die Aspekte in den Kodex der Macht. Jedoch können die irgendwann nicht mehr besser werden, da man dafür starke Ahnengegenstände benötigt.

Blizzard will die Ahnengegenstände in Season 7 überarbeiten und Anpassungen an den Items selbst, aber auch an den Drop-Raten vornehmen. Damit sollt ihr schneller an den starken Loot kommen – und euch darüber freuen können.

Höhere Drop-Rate und die beste Aspekt-Version

So will Blizzard das Problem angehen: Im „Campfire Chat“-Livestream auf YouTube erklärt Design Director Colin Finer am 21. November, dass das Team bei den Anpassungen der Ahnengegenstände „ein bisschen zu konservativ“ war. In Season 7 passen sie die Items ein weiteres Mal an:

Ahnengegenstände werden dann, wenn sie droppen, den höchsten Wert des legendären Aspekts besitzen. Somit können Spieler sich immer über die Drops freuen, da sie so immer die beste Version des Aspekts bekommen.

Die Drop-Rate von Ahnengegenständen wird insgesamt „deutlich erhöht“. Sie werden nicht „vom Himmel regnen“, merkt Colin Finer an, aber es wird einen spürbaren Anstieg auf allen Qual-Stufen geben. Das soll verschiedene Aktivitäten im Spiel aufwerten.

Dazu erhalten Spieler die Möglichkeit, zufällige legendäre Amulette und Ringe mit Edelsteinfragmenten herzustellen. Auf den Qual-Stufen gibt es eine Chance, dass die Items „vermacht“ sind.

Was ist mit „vermachten“ Uniques? Der einzigartige Aspekt von „vermachten“ Uniques soll künftig mit der Anzahl der großen Affixe (GA) verknüpft sein. Konkret bedeutet das: Je mehr GA ein Unique besitzt, desto besser ist das Item insgesamt. Colin Finer erklärt, dass es nahezu unmöglich sein wird, ein 4GA-Item mit einem schlechten Roll der Unique-Power zu erhalten. Game-Designer Charles Dunn ergänzt, dass Spieler sich dadurch nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen, ob ein 1GA-Item vielleicht doch besser ist als ein 4GA-Item.

Was sagt die Community dazu? In einem Beitrag auf Reddit diskutieren die Nutzerinnen und Nutzer über die Anpassungen. Viele von ihnen merken an, dass sie bereits auf einem hohen Level angekommen sind, aber immer noch kaum Aspekte auf das Maximum bringen konnten. Arkayjiya schreibt, dass er Paragon-Level 270 erreicht hat und ein Aspekt erst Stufe 16/21 ist. „Diese Änderung wäre ein Segen für mich“, schreibt er.

Auch Trunks252 schreibt, dass er den Geistgeborenen über 150 Stunden gespielt und noch immer keinen einzigen Aspekt maximiert hat, den er benutzt. Und Pulyx kommentiert, dass er zu diesem Zeitpunkt in der letzten Season bereits alle Aspekte maximiert hatte. Für viele Spieler scheinen das willkommene Änderungen zu sein.

Wann Season 7 in Diablo 4 an den Start geht, ist bisher noch nicht klar. Die Entwickler kündigten aber bereits an, dass es wieder einen PTR (öffentlicher Test-Realm) geben wird, auf dem ihr euch die neuen Features und die Anpassungen anschauen könnt. Dieses Mal dürft ihr zum ersten Mal auch saisonale Inhalte auf dem PTR testen. Mehr dazu lest ihr hier: Blizzard testet die neue Season in Diablo 4, lässt euch schon am 1. Tag alles sehen