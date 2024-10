Diablo 4: Spieler beschweren sich über feige Pferde, die vor jedem Feind fliehen – Blizzard reagiert

In Diablo 4 könnt ihr nicht nur zu Fuß, sondern auch mit eurem Reittier die Welt erkunden. Allerdings trefft ihr dort auch auf zahlreiche Monster – und wenn sie euch angreifen, wirft euer Pferd euch ab und sucht das Weite. Der kommende Patch 2.0.4 soll das ändern.

Mit Season 6 und Vessel of Hatred haben die Entwickler Diablo 4 groß überarbeitet. Offenbar sorgen manche Änderungen allerdings dafür, dass euch neuerdings schon einzelne feindliche Treffer von eurem Reittier werfen – vor allem auf höheren Schwierigkeitsstufen.

Das Ärgerliche daran: Werdet ihr abgeworfen, müsst ihr 10 Sekunden warten, bis ihr wieder auf euer Reittier steigen dürft und erst mal zu Fuß weiterlaufen. Das ist besonders nervig, wenn man es gerade eilig hat – etwa, weil der Weltboss in den nächsten Minuten spawnt oder weil bestimmte zeitliche Aufgaben ablaufen.

Die feigen Reittiere waren auch auf X ein Thema. Dort bittet ein Nutzer Blizzard im Kommentar, die Mounts zu fixen. Auf Qual-Stufe 4 reiche ein Treffer und man fliegt runter. Das mache es sinnlos, die Reittiere überhaupt zu benutzen. Community Director Adam Fletcher reagiert am 22. Oktober darauf und schreibt: „Dafür gibt es bald eine Lösung.“

Die neuen Qual-Stufen ersetzen die alten, oft kritisierten Weltstufen. Mehr zu den neuen Schwierigkeitsstufen erfahrt ihr im Video:

Patch 2.0.4 macht eure Reittiere widerstandsfähiger

Wann kommt die Lösung? Mit dem kommenden Patch überarbeitet Blizzard den Schaden, der auf einen Spieler-Charakter eintreffen muss, damit dieser vom Reittier geworfen wird. Der Patch 2.0.4 kommt am Dienstag, dem 29. Oktober 2024, in Diablo 4.

In den Patch Notes auf der Blizzard-Website heißt es konkret: „Die Menge an Schaden, die erforderlich ist, um einen Abstieg zu erzwingen, wurde erhöht, um erzwungene Abstiege im Endgame seltener zu machen.“

Ferner bringt der Patch etliche Bugfixes mit und ein paar Anpassungen an saisonalen Inhalten. Die vollständigen englischen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 des Artikels.

Was bringt der Patch noch mit? Patch 2.0.4 überarbeitet Inhalte, die mit der Erweiterung „Vessel of Hatred“ zusammenhängen. So werden Varyanas Lebenspunkte in ihrer Quest reduziert und neue Ladebildschirme passend zum neuen Gebiet Nahantu ins Spiel gebracht.

Dazu erhöht Blizzard das Maximum an Edelsteinfragmenten, sodass ihr mehr davon aufsammeln könnt. Auch der Fehler, den es bei dem Boss „Die Bestie im Eis“ gab, wird behoben. Dort kam es dazu, dass der Boss nicht spawnen konnte, wenn Spieler ihn erneut am Altar in der Gletscherspalte beschworen haben.

Auch die Season-Mechanik, der Reichwandler, wird erneut überarbeitet. Spieler kritisierten zu Beginn von Season 6, dass das Event schlicht zu langweilig und der Reichwandler an sich zu langsam ist. Blizzard hat bereits Änderungen vorgenommen. Patch 2.0.4 sorgt dafür, dass die Gesundheit des Reichwandlers verdoppelt wird und eine weitere Monster-Welle spawnen kann.

Der Patch 2.0.4 kommt am Dienstag, dem 29. Oktober, in Diablo 4. An dem Tag startet auch das Halloween-Event, bei dem ihr euch kostenlose Skins für euer Reittier sichern könnt. Zusätzlich dazu gibt es Schreine in Dungeons, die einen Überraschungs-Effekt besitzen können. Und auch der Butcher möchte ein Spiel mit euch spielen.