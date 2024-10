Neues Update bei Diablo 4 sorgt für Abstürze bei Spielern auf Steam und Battle.net, jetzt reagiert Blizzard

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

Monster Hunter Wilds verspricht 100 Spieler in einer Lobby – Aber was heißt das?

„Gesunde 60 FPS in fast jeder Szene“ – Die starke PC-Version von Dragon Age: The Veilguard überrascht Experten

Ein Spieler in Call of Duty: Black Ops 6 hat schon den „Dark Matter“-Skin, den alle haben wollen – So lange hat’s gedauert

Kann man nichts gegen die Abstürze tun? Die Spieler, die von den Abstürzen betroffen, wollen wohl nicht auf einen Hotfix von Blizzard warten und werden selbst tätig. Einige von ihnen konnten wieder spielen, in dem sie DLSS in den Optionen ausgestellt haben.

Wie reagieren die Entwickler? Auf X.com hat sich Adam Fletcher, Blizzards Global Director of Community, zu Wort gemeldet. Dort schreibt er: „Wir haben Berichte von einigen PC-Spielern erhalten, die mit der Version 2.0.4 abstürzen. Das Team untersucht das Problem und wird in Kürze ein Update veröffentlichen.“

Diablo 4 Vessel of Hatred: Lehren von Akarat sammeln – So geht’s

Was ist das für ein Update? Der Diablo Patch 2.0.4 wurde am 29. Oktober veröffentlicht und sollte laut den Patch Notes (via Blizzard.com) viele der derzeitigen Probleme im Spiel lösen. Der Patch enthielt Updates für die neue Spiritborn Klasse, die Unterstadt von Kurast und die Söldner, die euch als Begleiter dienen. Zusätzlich sollten viele kleine Änderungen durchgeführt und andere Probleme behoben werden.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to