Diablo 4: Season 5 hat gleich zwei beste Klassen und das macht mich wahnsinnig

Season 5 hat die Balance von Diablo 4 vollkommen durcheinander geworfen. Die ehemals übermächtigen Barbaren sind abgerutscht, die belächelten Zauberer sind plötzlich an der Spitze. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus freut das, aber macht die Entscheidung schwerer denn je.

Seit dem 6. August ist Season 5 in Diablo 4 spielbar, die Saison der Höllenhorden. Und von dem, was ich bisher sehe, hat Blizzard alles richtig gemacht:

Was mich aber am meisten überrascht, ist das neue Balancing. Blizzard hat wirklich hart an den Schrauben gedreht, mit Buffs, Nerfs und neuen Items. Die Details dazu findet ihr in den Patch Notes zu Season 5.

Grob lässt sich aber sagen: Die neuen besten Klassen sind Zauberinnen und Jägerinnen – genau die Klassen, die ich am liebsten spiele.

Als „Sorc Enjoyer“ habe ich die letzten 4 Seasons ziemlich gelitten. Sicher, die Builds machen Spaß, aber im Vergleich zu den Barbaren mit ihren 500.000 Lebenspunkten und Fantastilliarden Schaden bin ich immer nur eine kleine Flamme gewesen.

Jetzt steht meine Klasse plötzlich an der Spitze und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll.

2 Klassen sind mit je 4 Builds im S-Tier

In der Tier List mit den besten Builds in Season 5 sind kurz nach Start Zauberinnen und Jägerinnen mit jeweils 4 Builds vertreten. Zauberinnen haben sogar im nachfolgenden A-Tier noch mindestens 3 Builds aufzuweisen.

Das klingt jetzt wie ein Luxus-Problem, aber: Was bei den Höllen soll ich denn jetzt eigentlich spielen? Bisher gab es pro Season vielleicht so einen oder zwei Builds, die nicht vollkommen abgeschlagen waren. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Ausrüstung ich zuerst farmen soll.

Und was vielleicht noch schlimmer ist: Bleibe ich meiner mittlerweile siebenten Zauberin treu, oder wird mein Main diese Season dann doch eine Jägerin?

Im Moment halte ich es so, dass ich einfach zocke und schaue, was so passiert. Als Feuerwand-Zauberin levelt es sich ziemlich entspannt und je nach Uniques, die ich finde, entscheide ich mich dann im Endgame für meinen Build.

Zauberinnen und Jägerinnen dominieren, aber warum?

Dass Jägerinnen und Zauberinnen überhaupt so stark sind, haben wir neuen Items und Buffs zu verdanken. Zauberinnen erhalten nun etwa, genau wie Druiden und Totenbeschwörer, deutlich mehr Schaden pro Attributspunkt. Jägerinnen immerhin etwas mehr.

Der „Gamechanger“ sind aber neue oder überarbeitete Items. Bei Jägern vor allem die Umbracrux, ein neues Schwert, das in so gut wie jedem Build Einzug hält. Mit dem Unique beschwört ihr Totems, die euren Schaden auf mehrere Gegner spiegeln. Wegen eines Fehlers musste die mächtige Waffe sogar deaktiviert werden.

Bei Zauberinnen gibt es zwei Items, die ich in vielen starken Builds sehe:

Splitter Verathiels, ein Schwert, das Basis-Skills mit Manakosten versieht und ihren Schaden erhöht.

Zersplittertes Winterglas, ein Amulett, das den Zauber Gefrorene Kugel bufft und recht leicht zu bekommen ist.

Auf einem dieser Items basieren die meisten der S- und A-Tier-Builds und, was noch besser ist, sie ermöglichen sogar vorher nie dagewesene Builds. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Auswahl an starken Builds in Diablo 4 jemals so vielfältig war.

Season 5 hat eine ziemlich gute Balance – Bis jetzt

Im Moment sind Zauberer und Jäger die beiden besten Klassen – vielleicht haben Jäger sogar noch ein My mehr Macht. Trotzdem hat im Moment jede Klasse mindestens einen, meist sogar zwei oder drei Builds im S- oder A-Tier.

Egal, welche Klasse ihr spielt: Ihr werdet im Endgame mithalten können. Zumindest nach aktuellem Stand, noch pendeln sich die Tier-Listen alle ein. Und auch, wenn Blizzard versprochen hat, an der Balance in den Seasons „in der Regel“ nichts zu verändern, wittere ich einen Nerf für die Umbracrux. Wenn ich falsch liege, freut mich das umso mehr.

Mich freut gerade die Richtung, in die Diablo 4 geht, auch wenn ich mich erst mal dran gewöhnen muss, plötzlich eine Meta-Klasse zu spielen. Fühlen sich Barbaren immer so? Erwarten jetzt alle irgendwelche Heldentaten von mir? Wenn es aber so weitergeht, sehe ich für Vessel of Hatred aber eine strahlende Zukunft – und bin fast etwas traurig, dass Season 5 wohl deutlich kürzer wird als sonst. Denn die Erweiterung kommt schon bald. Hier findet ihr alle Infos zu Vessel of Hatred.