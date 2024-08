Diablo 4: Neuer Content in Season 5 macht die härtesten Dungeons unnötig, droppt alles, was ihr braucht

Mit Season 5 kamen die „Infernal Hordes“ („Höllenhorden“) in Diablo 4. Dort könnt ihr nicht nur Loot abstauben, sondern auch wichtige Mats für das Crafting. Die habt ihr vorher nur im härtesten Dungeon bekommen.

Die Höllenhorden sind die neue Endgame-Aktivität in Diablo 4, die mit der neuen Season 5 ins Spiel kam. Dort kämpft ihr gegen Monster-Wellen und sammelt „Brennenden Äther“. Den braucht ihr wiederum für Belohnungen, die ihr euch zum Schluss abholen könnt. Es gibt verschiedene Arten von Belohnungstruhen, aus denen ihr je nach Bedarf auswählen könnt:

Legendarys und Uniques – bestimmte neue Uniques bekommt ihr sogar nur dort

Gold

Mats (unter anderem Vergessene Seelen, Engelshauch, Edelsteinfragmente, Crafting-Mats)

Ab Weltstufe 4 erhaltet ihr Zugang zu der Grube, der Endgame-Aktivität, in der ihr wichtige Mats für das „Masterworking“ (Vollendung) erhaltet. Zuletzt haben Spielerinnen und Spieler versucht herauszufinden, was der effizienteste Weg ist, um die Mats in der Grube zu farmen. Mit den Höllenhorden scheint es aber keine Gründe für die Grube mehr zu geben.

Warum wird die Grube dadurch unnötig? In den Höllenhorden erhaltet ihr auf Weltstufe 4 genau die Crafting-Mats, die ihr für das Vollenden eurer Items braucht: Obduzit, Ingolith und Niedereisen. Dazu erhaltet ihr aus den Mats-Truhen auf den höheren Stufen sogar Stygische Steine, mit denen ihr die Level-200-Bosse beschwört.

Die Seltenheit der Mats ist davon abhängig, welche Stufe der Höllenhorden ihr macht. So erhaltet ihr auf Stufe 3 Obduzit, während ihr auf Stufe 5 Ingolith und auf Stufe 7 Niedereisen und Stygische Steine erhaltet. Sobald ihr euch stark genug für höhere Stufen fühlt, solltet ihr sie also ausprobieren.

Über 770 Niedereisen in einem Durchgang

Funktioniert das wirklich? In einem YouTube-Video zeigt Diablo-Experte „Rob2628“ einen Durchgang in den Höllenhorden auf Stufe 7, in dem er 637 Äther gesammelt hat. Zuvor hat er seinen Kompass aufgewertet, sodass er 9 Monster-Wellen bekämpfen konnte, statt 6. Bei der Auswahl der Wellen fokussierte er sich auf die „Hellborne“, die mehr Äther droppen.

Am Ende öffnet er zahlreiche Truhen mit Mats, die jeweils 20 Äther „kosten“, pro Truhe erhält er 25 Niedereisen. Dazu droppen mehrere Stygische Steine und Abyssale Schriftrollen, mit denen ihr die Kompasse für die Höllenhorden aufwertet. In seinem Durchgang hat er so über 770 Niedereisen gesammelt.

Hier der direkte Vergleich pro Run:

Höllenhorden: Stufe 7 (aufgewertet auf 9 Wellen) – über 770 Niedereisen Monster-Level: 180

Grube: Stufe 91 – 50 Niedereisen Monster-Level: 191



Während die Grube kritisiert und als repetitiv bezeichnet wird, loben viele Spielerinnen und Spieler die Höllenhorden. So schreibt Content Creator und Necro-Experte „MacroBioBoi“ auf X, die „Infernal Hordes“ sind der größte Spaß, den er in Diablo 4 hat. Sie seien eine „perfekte Mischung aus chaotischem Rogue-Lite und Belohnung in diesem ARPG.“

Wofür brauchen wir die Grube? Die Frage stellt sich auch für Rob. Er fragt sich, wofür die Gruben-Runs noch gut sind, da der Hauptgrund die Mats für das Masterworking waren. In seinem YouTube-Video sagt er, dass die Höllenhorden die neue Meta zum Farmen sind. Zusätzlich sind sie nicht nur saisonal, sondern bleiben fest in Diablo 4.

Der Diablo-Experte merkt an, dass Spieler ihr gesamtes Gear viel schneller aufwerten können, wenn sie Mats statt in der Grube in den „Infernal Hordes“ farmen. Wie ihr die Höllenhorden-Aktivität freischaltet und wo ihr Kompasse bekommt, um sie zu öffnen, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Höllenhorden – Alles zu Quest, Kompassen und Loot in der neuen Endgame-Aktivität