Diablo 4: Die Grube farmen für Vollendung – So geht’s am schnellsten

Mit Season 4 kamen neue Crafting-Systeme in Diablo 4. Für eines davon braucht ihr spezielle Materialien, die ihr nur aus der Grube bekommt. Spieler erklären jetzt, wie ihr am schnellsten an die wichtigen Mats kommt.

Für das neue Crafting-System der „Vollendung“ („Masterworking“), das mit Season 4 in Diablo 4 dazukam, ist je nach Stufe der Vollendung ein selteneres Material erforderlich:

Stufe 1–4: Obduzit (magisches Handwerksmaterial)

Stufe 5–8: Ingolith (seltenes Handwerksmaterial)

Stufe 9–12: Niedereisen (legendäres Handwerksmaterial)

Wo bekomme ich die Materialien? Ihr bekommt das Obduzit, Ingolith und Niedereisen ausschließlich in der Grube, einer neuen Endgame-Aktivität. Je nach Stufe der Grube droppen am Ende als Belohnung die jeweiligen Mats in einer gewissen Anzahl. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, die Materialien beim Alchemisten umzuwandeln.

Auf Reddit haben Spieler berechnet, wie viel Niedereisen ihr für alle 12 Stufen der Vollendung beim Schmied benötigt. Obendrauf diskutieren sie darüber, wie man am schnellsten an die wichtigen Mats kommt.

So farmt ihr die Crafting-Materialien am schnellsten

In einem Thread auf Reddit diskutieren die Spieler darüber, wie viel Niedereisen sie für ein vollständiges Upgrade brauchen und wie viele Gruben-Runs dafür notwendig sind. Die Zahlen haben wir hier für euch zusammengefasst.

Wie komme ich am schnellsten an die Mats? Ein Nutzer merkt im Kommentar an, ein Durchlauf in der Grube auf Stufe 81 gebe 40 Niedereisen. Mit 17 Durchgängen habe man somit genügend Mats zusammen, um ein Item mit allen 12 Stufen der Vollendung beim Schmied aufzuwerten.

Der Nutzer „Valarauka_“ schlägt im Kommentar auf Reddit hingegen vor, höhere Gruben-Stufen zu laufen und das Niedereisen in die anderen Mats umzuwandeln. Er schreibt:

Für die Vollendung auf den Stufen 1–4 brauche man 100 Obduzit, die man durch das Umwandeln von 11 Niedereisen erhalte.

Für die Stufen 5–8 brauche man 260 Ingolith, was 87 Niedereisen entspreche.

Die Stufen 9–12 erfordern insgesamt 550 Niedereisen.

Das ergibt insgesamt 648 Niedereisen für ein Upgrade.

Laut „Valarauka_“ bestehe der einfache Modus darin, „insgesamt 650 Neathiron zu sammeln, 100 davon in 300 Ingolith und 40 davon in 120 Obduzit umzuwandeln.“

Er merkt an, dass ein Gruben-Durchgang auf Stufe 91 je 50 Niedereisen ergebe. Wenn man 91er-Gruben in etwa 4 Minuten schaffe, brauche man grob eine Stunde für eine komplette Vollendung eines Items. Am „teuersten“ seien die letzten paar Stufen. Wenn man jedoch auch mit 8 von 12 Stufen zufrieden sei, seien das somit „weniger als zehn Minuten pro Item“. Hier die Anzahl der Runs, die ihr benötigt:

Stufe 61: 33 Runs

Stufe 71: 22 Runs

Stufe 81: 17 Runs

Stufe 91: 13 Runs

Stufe 101: 11 Runs

Die größte Herausforderung sehen viele Nutzerinnen und Nutzer hier bei den Bossen am Ende des Gruben-Dungeons. Erst kürzlich kam die Diskussion auf, ob man die hohen Stufen in der Grube überhaupt ohne Cheats schaffe:

Ein paar Tipps für das Farmen zusammengefasst:

Lauft möglichst hohe Gruben-Stufen, aber so, dass es nicht zu herausfordernd ist. Sterbt ihr zu oft, habt ihr zwischendurch lange Laufwege, was euch nur aufhält.

Steigert die Stufe der Grube immer weiter, sodass ihr nicht in Zeitdruck geratet und im besten Fall viel weniger Zeit braucht, als der Timer vorgibt.

Prüft beim Alchemisten, ob ihr Mats umwandeln könnt, wenn euch welche fehlen. Wenn ihr hohe Gruben-Stufen laufen könnt, lohnt es sich eher, Mats umzuwandeln, als zurück auf die kleinen Stufen zu gehen, um in etwa Obduzit zu sammeln.

Verbessert eure Items zwischendurch mit den Mats, die ihr bereits gesammelt habt. Auf den ersten vier Stufen braucht ihr Obduzit, danach Ingolith und zuletzt Niedereisen aus der Grube – plus ein paar andere Mats, wie in etwa Rohleder, Eisenbrocken und Trübe Kristalle.

Falls ihr Items bereits beim Schmied „vollendet“ habt und sie aber gegen neue Ausrüstungsgegenstände eintauscht, solltet ihr die alten Items nicht verkaufen. Zwar ist Gold eine wichtige Ressource, die ihr vor allem für das Crafting benötigt, jedoch das in manchen Fällen aber die schlechtere Wahl. Mehr dazu lest ihr hier: Ihr solltet verbesserte Items in Diablo 4 nie verkaufen, auch wenn euch Gold fehlt