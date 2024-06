Diablo 4: „Ist das ohne Cheats machbar?“ – Neuer Endgame-Content ist so hart, dass nicht mal Experten ihn schaffen

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Spieler vermuten nun, dass noch einige Seasons kommen werden müssten, in denen sie immer stärker werden, ehe die Grube auf Stufe 200 greifbar ist. Sie vergleichen den Macht-Anstieg mit Diablo 3, wo es irgendwann absurd wurde. Zumindest Rob scheint da aber etwas gegen zu haben: Experte fordert, dass die Helden in Diablo 4 schwächer werden

Bereits jetzt sei es für einige Builds nur möglich, überhaupt so weit zu kommen, wenn der richtige Boss am Ende spawnt. Mit entsprechend vielen Adds könnten sie den Schaden aufbauen, sonst nicht.

Ein anderer wirft ein, dass sie bereits auf den aktuellen Stufen so viel Lebenspunkte haben. Es gehe wohl später eher in die Billiarden gehen. Alle zehn Stufen erhöhen sich die Lebenspunkte um den Faktor 10.

Zwar könnten solche Builds in der Theorie einfach alles zermürben, aber die Grube ist beschränkt auf 15 Minuten. Ihr habt also nicht endlos viel Zeit. Ein Nutzer erklärt:

Für das Meistern von Level 200 in der Grube gibt es einen Erfolg in Diablo 4 mit dem Titel „Verrückter Schänder“ als Belohnung. Dieser Erfolg hat eine Diskussion darüber ausgelöst, ob er überhaupt auf ehrliche Weise machbar ist.

Zwischen den Stufen müsst ihr aber noch einmal ordentlich an Schaden drauflegen – so viel, dass selbst die besten Builds die Gegner nicht einmal ankratzen, sagen Spieler.

Von 140 bis 200 klingt es zwar nicht mehr viel, aber die Gegner werden hier mit jedem Level so viel stärker, dass ein Vergleich kaum noch möglich ist. Erstaunlich, denn auf dem PTR hat der Experte Rob Level 200 noch scheinbar leicht gemeistert (via YouTube ).

So weit kommen Experten: 200 Stufen klingen zwar nicht viel für erfahrene Diablo-Spieler, aber im Moment sind selbst die besten Spieler noch weit entfernt davon, die Grube durchzuspielen. Es gibt keine offiziellen Leaderboards, aber die Experten bei Maxroll bieten eine eigene Bestenliste an (via maxroll ).

