Ihr solltet verbesserte Items in Diablo 4 nie verkaufen, auch wenn euch Gold fehlt

In Diablo 4 ist Gold eine wichtige Ressource, die man vor allem für das Crafting benötigt. Das sorgt dafür, dass Spieler verbesserte Items verkaufen. Warum das in manchen Fällen aber die schlechtere Wahl ist, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Spätestens beim Verbessern von Items durch das „Masterworking“ (Vollendung), stellen viele Spielerinnen und Spieler in Season 4 von Diablo 4 fest, dass das ganze ziemlich viel Gold kostet. Auch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist arm wie eine Kirchenmaus.

Diese Problematik wurde von den Entwicklern aufgegriffen und sie reduzierten zuerst die Goldkosten für das Craften von Handwerkstruhen. Am 28. Mai 2024 ging außerdem Patch 1.4.1 online, der die Goldkosten für das „Masterworking“ senkte.

Um das Gold in Diablo 4 aufzustocken, verkaufen Spieler ihre alten Items. Ein Spieler rät auf Reddit allerdings dazu, die Items, die mittels Crafting „vollendet“ wurden, zu zerlegen, denn das lohne sich viel mehr.

Materialien durch das Zerlegen „recyceln“

Warum soll ich verbesserte Items nicht verkaufen? Auf Reddit rät der Nutzer „MRxSLEEP“ am 27. Mai, man solle seine „vollendeten“ Ausrüstungsgegenstände nicht verkaufen. Besser sei es, sie zu zerlegen. Denn durch das Zerlegen erhalte man einen Teil der Materialien zurück, die man für das „Masterworking“ verwendet hat.

Ein Beispiel: Ihr habt ein Item auf Stufe 3 beim Masterworking aufgewertet und für die drei Aufwertungen insgesamt 60 Obduzit ausgegeben. Zerlegt ihr das Item dann, bekommt ihr die 30 Obduzit von Stufe 1 und 2 zurück, inklusive Trübe Kristalle und andere Mats:

Beim Zerlegen erhaltet ihr einen Teil der Mats zurück, auch Obduzit (im Bild rechts).

Statt Gold bekommt ihr durch das Zerlegen also immerhin einen Großteil der Materialien zurück – außer die, die ihr für die letzte Aufwertung investiert habt. Das, was ihr beim Zerlegen an Mats bekommt, hängt also auch von der aktuellen Masterworking-Stufe des Items ab.

Besonders auf höheren Vollendungsstufen ist das ein richtiger Batzen an Mats. Verkauft ihr ein Item, das auf Stufe 10 „vollendet“ wurde, anstatt es zu zerlegen, gehen euch in etwa 100 Obduzit, 260 Ingolith, 50 Niedereisen, Trübe Kristalle und andere Materialien flöten (Quelle: wowhead.com).

Das neue Crafting ist vor allem auch für eure Builds im Endgame wichtig. Hier seht ihr eine Tier List der stärksten Builds in Season 4:

Die wichtigsten Mats gibt’s nur an einem Ort

Warum sind die Materialien so wichtig? Obduzit gehört zu den neuen Materialien in Season 4, die ihr für das Crafting benötigt, ebenso Ingolith und Niedereisen. Diese Mats bekommt ihr ausschließlich in der Grube, dem neuen Endgame-Dungeon. Dort müsst ihr in einem Zeitlimit von 15 Minuten Monster schnetzeln und einen Boss legen.

Als Belohnung erhaltet ihr, je nach Gruben-Stufe, Materialien für das Masterworking. Je höher die Crafting-Stufe, desto seltenere Mats braucht ihr – erst Obduzit, dann Ingolith, dann Niedereisen. Und ihr werdet im Verlauf vermutlich nicht nur ein Item-Set aufwerten, sondern mehrere. Durch das Zerlegen erhaltet ihr dann einen Teil zurück.

Mit Patch 1.4.1 könnt ihr sie jetzt außerdem beim Alchemisten direkt in andere Mats umwandeln, ohne den Umweg über die Handwerkstruhen gehen müssen.

Zuvor musstet ihr Handwerkstruhen mit den Mats kaufen. Nach dem Patch wandelt ihr Mats direkt um.

Auch Items, in die ihr Edelsteine eingesetzt habt, solltet ihr nicht einfach verkaufen. Dadurch verliert ihr die Edelsteine, die ihr für eure anderen Items verwenden könntet. Zerlegt die Items, oder entsockelt die Steine vorher beim Juwelenschmied.

Was das Zerlegen betrifft, müsst ihr in Diablo 4 jetzt allerdings auch ein wenig aufpassen. Denn seit Season 4 kam eine Änderung hinzu, mit der ihr euer gesamtes Inventar zerlegt. Die Funktion macht dabei auch nicht vor Uniques oder Uber Uniques Halt. Aber ihr könnt vorbeugen und gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergreifen: Diablo 4 hat eine nützliche Änderung beim Crafting bekommen – Aber ihr müsst höllisch aufpassen dabei