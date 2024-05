Vorsicht: Ein einziger Button kann eure besten Items in Diablo 4 einfach zerstören

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Selbst der Streamer und Experte Raxxanterax war in seinem Stream überrascht, dass die Funktion nun wirklich alle Items zerstört – sogar seine Uber Uniques, wie er feststellen musste. Generell macht das neue System jedoch vieles besser. Tipps zum Crafting findet ihr hier: Härtung und Vollendung – So macht ihr eure Items zu God Rolls

Was passiert, wenn ich den Button drücke? Ihr zerlegt jetzt wirklich alle Gegenstände, die sich in eurem Inventar befinden – selbst Legendarys, Uniques und Uber Uniques. Die einzige Ausnahme sind Favoriten.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Diablo 4 hat mit Season 4 einige Änderungen bekommen, die größten am Loot-System. Blizzard macht es Spielern hier nun an allen Ecken leichter und komfortabler. Eine dieser Komfort-Änderungen kann euch aber ganz schnell eure Uber Uniques kosten, wenn ihr unbedacht klickt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to