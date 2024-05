Diablo 4: Einfacher Trick macht das neue Upgrade-System noch leichter

Mit dem neuen Crafting in Season 4 von Diablo 4 ergeben sich neue Möglichkeiten, Builds anzupassen. Ein Trick macht das ganze System noch einfacher und übersichtlicher.

Was ist das neue Upgrade-System? Seit dem Start von Season 4 gibt es zwei neue Crafting-Systeme in Diablo 4: Härtung („Tempering“) und Vollendung („Masterworking“). Darüber hinaus werden Aspekte jetzt direkt in euren Kodex der Macht übertragen, wenn ihr Items zerlegt. Damit löst Blizzard ein nerviges Problem.

Sobald ihr bessere Versionen der Aspekte findet, werden sie im Kodex aufgewertet. Auf eurem Loot müsst ihr sie allerdings selbst verbessern. Ein Spieler schlägt einen einfachen Trick vor, mit dem ihr die Aspekte, die ihr bereits ausgerüstet habt, besser wiederfinden und ganz einfach verbessern könnt.

So verbessert ihr Aspekte mit wenigen Klicks

Welcher Trick macht das leichter? Seit Season 4 wandern alle Aspekte, die ihr durch das Zerlegen von Items erhaltet, in den Kodex der Macht. Beim Okkultisten prägt ihr sie dann auf neue Items ein. Dabei hilft es, die Suchfunktion zu verwenden und in etwa nach „Angriffsgeschwindigkeit“ oder „Schaden“ zu suchen.

Auf Reddit schlägt der Nutzer „hArDyGamez“ am 19. Mai noch einen anderen Suchbegriff vor. Denn sobald ihr Aspekte in einer stärkeren Variante findet, werden sie im Kodex aufgewertet, aber nicht auf den Items. Beim Okkultisten seht ihr an einem Symbol, wenn Aspekte bereits ausgerüstet sind.

Ihr könnt den Begriff „ausgerüstet“ aber auch in die Suchleiste oben links eingeben. So seht ihr alle Aspekte auf eurem Loot auf einem Blick.

Gebt ihr “ausgerüstet” ein, seht ihr alle Affixe auf einem Blick, die schon auf euren Items sind.

Das Praktische daran ist: Wenn ihr zuerst den bereits ausgerüsteten Aspekt beim Okkultisten auswählt, seht ihr nicht nur, welche Items dafür infrage kommen. Sobald ihr mit der Maus über den Aspekt hovert, seht ihr das Item, auf dem sich der Aspekt aktuell befindet.

Ihr seht auf einen Blick, auf welchem Item sich der Aspekt befindet. Die Verbesserung des Aspektes im direkten Vergleich.

Welche Tricks gibt es noch? Eine weitere Möglichkeit, um Aspekte schnell beim Okkultisten und im Kodex der Macht wiederzufinden, ist es, sie als Favorit zu markieren. Die Favoriten werden in beiden Fällen immer ganz oben angezeigt. Laut „StarkeRealm“ (auf Reddit) sind die Favoriten pro Charakter markiert, sodass nichts durcheinander gerät.

Im Kodex selbst könnt ihr die Suchfunktion und Schlagwörter verwenden, wie in etwa Dunkelheit, Rüstung oder Schaden. Außerdem könnt ihr nach folgenden Kategorien filtern:

nur meine Klasse

durch einen Dungeon freischaltbar

favorisierte Aspekte

neu erhalten

Tauscht ihr Items aus, ist der erste Impuls oft, die alten Items zu ersetzen, und die neuen dann zu verbessern. Legt ihr die alten Items allerdings vorher nicht ab, könnt ihr auf der rechten Seite schnell prüfen und vergleichen, welche Aspekte ihr auf welchen Items einprägen müsst.

Bedenkt bei dem neuen Crafting-System außerdem, dass ihr immer zuerst Items härten solltet, bevor ihr beim Okkultisten nicht nur neue Aspekte einprägt, sondern vielleicht auch Affixe neu rollt. Das neue System ist übersichtlich, aber wenn ihr Items in der falschen Reihenfolge verbessert, werft ihr buchstäblich Gold weg – und wahrscheinlich auch starke Items.