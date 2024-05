Diablo 4 geht eines der größten Probleme von Season 4 an, senkt Goldkosten drastisch – Patch Notes

In Diablo 4 kritisierten viele Spieler die sehr hohen Goldkosten für Masterworking. Blizzard hat die Kosten mit dem neusten Update drastisch reduziert. Alle Änderungen und Hinweise zu Diablo 4 findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Mit Season 4 hatte Blizzard einige Dinge in Diablo 4 geändert. Nachdem viele Spieler über viel zu viel Gold geschimpft hatten, kam mit Masterworking ein neues Feature ins Spiel. Das Problem: Masterworking kostet Millionen Gold und das brachte einige Spieler auf die Barrikaden. Blizzard gelobte Besserung und versprach die Goldprobleme in Diablo 4 zu beheben.

Mit dem neuen Update 1.4.1 Build #54053 für PC, PlayStation und Xbox werden die Kosten nun deutlich nach unten angepasst. Die gesamten Patchnotes findet ihr auf Seite 2 des Artikels.

Diablo 4 passt Goldkosten für Masterworking an

Die Änderungen bei den Kosten im Detail:

Ranks 1-4: Unverändert.

Rank 5: reduziert von 450.000 auf 400.000

Rank 8: reduziert von 1.000.000 auf 800.000

Rank 12: reduziert von 10.000.000 auf 2.500.000

Insbesondere beim höchsten Rang 12 wurden die Goldkosten auf ein Viertel der ursprünglichen Kosten reduziert. Die Entwickler schreiben als Erklärung zu den Änderungen:

Wir möchten, dass sich der Hauptantrieb für Masterworking auf die Beschaffung von Materialien konzentriert und weniger auf die Notwendigkeit des Goldes. Wir wollen die Möglichkeit vermeiden, dass man zwar die Materialien zur Verfügung hat, sich aber extra Zeit nehmen muss, um das Gold zu sammeln.

Tipps für mehr Gold: Solltet ihr dennoch Probleme mit eurem Gold haben: MeinMMO verrät, wo ihr in Season 4 am besten Gold farmen und wie ihr euer Gold sparen könnt: Diablo 4: Gold farmen in Season 4 – So geht’s am besten