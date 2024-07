Diablo 4: Tormented Bosse finden – Alle „Gequälten Echos“ im Guide

In Diablo 4 gibt es die „gequälten“ Versionen der Bosse, die ein höheres Level haben. Sie droppen mehr Loot, benötigen aber auch mehr Mats zum Beschwören. Wie ihr die Tormented Bosse findet und was ihr braucht, um sie zu rufen, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind „Gequälte Echos“? Seit Season 4 gibt es „Gequälte“ („Tormented“) Versionen von allen Bossen, die ihr in Diablo 4 beschwören könnt. Sie erfordern die 3-fache Menge Mats zum Beschwören und zusätzlich je zwei Stygische Steine. Die Steine bekommt ihr in der Grube.

Die Bosse sind stärker als ihre normale Version und haben das Level 200. Rüstet euch also mit passenden Tränken aus, die euren Widerstand gegen bestimmte Elemente erhöhen, oder euch andere Boni wie mehr Gesundheit oder Angriffsgeschwindigkeit geben. Auch ein Trank für die Rüstung ist sinnvoll, wenn ihr da noch nicht am Cap seid.

Dafür lassen die Bosse auch viel mehr Loot fallen. Alle Items, die die „Gequälten Echos“ droppen, haben Gegenstandsstufe 925. Besiegt ihr ein Gequältes Echo zum ersten Mal, erhaltet ihr zudem (accountbezogen) einen „Prächtigen Funken“ zum Craften für Uber Uniques.

Wo finde ich die Bosse? Ihr findet die „Gequälten Echos“ an dem normalen Ort ihrer Beschwörung auf Weltstufe 4. Nachfolgend listen wir euch alle Bosse, die es in der Level-200-Version gibt, mit ihrem Beschwörungsort auf. Dazu erklären wir euch, welche Materialien ihr konkret für die Bosse benötigt.

Gequältes Echo von Varshan

Wo finde ich Varshan? Ihr findet das Gequälte Echo von Varshan auf Weltstufe 4 neben dem Flüsternden Baum in seinem „Boshaftenbau“ in Hawezar. Varshan greift euch mit physischem und Schattenschaden an. Er beschwört Mobs und benutzt AoE-Attacken.

Welche Materialien brauche ich? Für die „gequälte“ Version von Varshan braucht ihr:

2x Stygischer Stein

3x Gurgelnder Kopf

3x Geschwärzter Femur

3x Bebende Hand

3x Boshaftes Herz

Was droppt Varshan? Bei Varshan bekommt ihr die Trophäe „Fleischnahtruhe“ für euer Reittier. Dazu droppt der Boss bestimmte klassenspezifische Uniques, aber auch Uniques, die alle Klassen benutzen können.

Die „Gequälten Echos“ lassen die gleichen Uniques und Uber Uniques fallen, wie ihre „normale“ Version. Welche Items jeder Boss konkret fallenlässt, erfahrt ihr hier:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Diablo 4: Alle Uniques und Uber Uniques – Liste aller Bosse und Drops in Season 4 von Christos Tsogos

Gequältes Echo von Grigoire

Wo finde ich Grigoire? Ihr beschwört das Gequälte Echo von Grigoire auf Weltstufe 4 im Unterschlupf in der „Halle der Sühne“ in der Trockensteppe. Dafür benötigt ihr Lebenden Stahl, den ihr unter anderem in der Höllenflut bekommt, aber auch bei Schatzgoblins. Grigoire greift mit Blitzschaden, Nahkampfattacken und AoE-Schaden an.

Welche Materialien brauche ich? Für die „gequälte“ Version von Grigoire braucht ihr:

2x Stygischer Stein

15x Lebender Stahl

Was droppt Grigoire? Bei Grigoire bekommt ihr die Reittierrüstung „Dämonenbinder“ für euer Reittier. Dazu habt ihr die Chance, bestimmte Uniques von dem Boss zu erhalten – klassenspezifische, aber auch welche, die jede Klasse ausrüsten kann.

Gequältes Echo von Fürst Zir

Wo finde ich Fürst Zir? Ihr findet das Gequälte Echo von Fürst Zir auf Weltstufe 4 im Unterschlupf „Sitz des Uralten“ in dem „Verdunkelten Weg“, östlich von Kyovashad. Ihr beschwört Fürst Zir mit „Exquisitem Blut“, das ihr von Weltbossen, Legion-Events, Schatzgoblins und in der Höllenflut bekommt.

Welche Materialien brauche ich? Für die „gequälte“ Version von Fürst Zir braucht ihr:

2x Stygischer Stein

27x Exquisites Blut

Was droppt Fürst Zir? Bei Fürst Zir bekommt ihr den kosmetischen Helm „Diadem der Urahnen“. Dazu droppt der Boss bestimmte Uniques – klassenspezifische, aber auch welche, die alle Klassen ausrüsten können.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Diablo 4 Guide: Fürst Zir droppt einige der besten Items – So besiegt ihr ihn von Nicole Wakulczyk

Gequältes Echo der Bestie im Eis

Wo finde ich die Bestie im Eis? Um das Gequälte Echo von der Bestie im Eis zu beschwören, benötigt ihr unter anderem „Destillierte Furcht“ aus Alptraum-Dungeons ab Stufe 30. Beim Okkultisten craftet ihr euch ein Siegel für den „Gletscherspalt“ (Stufe 96). Die Bestie greift euch mit Kälteschaden an.

Die Bestie im Eis ist der einzige Boss, den ihr in einem Alptraum-Dungeon findet – das soll sich aber bald ändern. Blizzard unternimmt ein paar „Quality of Life“-Änderungen für die Bosse in Season 5.

Welche Materialien brauche ich? Für das Alptraum-Siegel zur „gequälten“ Version von der Bestie im Eis braucht ihr:

2x Stygischer Stein

27x Destillierte Furcht

250x Siegelpulver

Was droppt die Bestie im Eis? Bei der Bestie im Eis bekommt ihr die Trophäen „Schädelfackel“ und „Bindung des grausamen Rosses“ für euer Reittier. Dazu habt ihr die Chance, bestimmte Uniques von dem Boss zu erhalten – klassenspezifische, aber auch welche, die jede Klasse ausrüsten kann.

Gequältes Echo von Duriel

Wo finde ich Duriel? Das Gequälte Echo von Duriel sitzt auf Weltstufe 4 im „Klaffenden Spalt“ südöstlich von Gea Kul. Duriel greift euch mit Giftschaden an und verschwindet immer wieder im Boden, um euch dann wieder zu attackieren. Ihr beschwört ihn mit Scherben der Qual, die ihr unter anderem von Grigoire bekommt und mit Schleimglitschigen Eiern, die unter anderem Drops von Varshan sind.

Welche Materialien brauche ich? Für die „gequälte“ Version von Duriel braucht ihr:

2x Stygischer Stein

6x Schleimglitschiges Ei

6x Scherbe der Qual

Was droppt Duriel? Bei Duriel bekommt ihr das Reittier „Schwefel“. Dazu droppt der Boss bestimmte klassenspezifische Uniques, aber auch Uniques, die alle Klassen benutzen können. Duriel kann zudem auch Uber Uniques, in etwa den mächtigen Kopfschutz „Harlekinskrone“, fallen lassen.

Gequältes Echo von Andariel

Wo finde ich Andariel? Das Gequälte Echo von Andariel findet ihr auf Weltstufe 4 in der „Halle des Gehängten Mannes“ in Kehjistan am Wegpunkt „Tarsarak“. Andariel attackiert euch mit so ziemlich allen Elementen – achtet also darauf, dass eure Widerstände mindestens 70 % betragen.

Ihr beschwört Andariel mit Sandversengten Fesseln (unter anderem Drops von Lord Zir und Weltbossen) und Nadeldurchbohrten Puppen, die ihr unter anderem von der Bestie im Eis und Weltbossen erhaltet.

Welche Materialien brauche ich? Für die „gequälte“ Version von Andariel braucht ihr:

2x Stygischer Stein

6x Sandversengte Fesseln

6x Nadeldurchbohrte Puppen

Was droppt Andariel? Bei Andariel habt ihr, wie auch bei Duriel, die Chance auf die begehrten Uber Uniques. Dazu droppt der Boss bestimmte klassenspezifische Uniques, aber auch Uniques, die alle Klassen ausrüsten können. Andariel kann trotz starkem Build ein schwerer Brocken sein. Wir zeigen euch, worauf ihr achten solltet, damit ihr siegreich hervorgeht: Diablo 4: Andariel beschwören und besiegen – So geht’s