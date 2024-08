Diablo 4 Guide: Varshan droppt einige der besten Items – So beschwört & besiegt ihr ihn

In Diablo 4 beschwört ihr mit den richtigen Materialien einige der härtesten Bosse im Spiel. Einer von ihnen ist Varshan, bei dem ihr bestimmte Uniques bekommen könnt. Hier erfahrt ihr alles zur Location, zu den Loot-Drops und dazu, wie ihr den Boss beschwört und besiegt.

So beschwört ihr Varshan: Ihr findet Varshan auf Weltstufe 3 und 4 in seinem „Boshaftenbau“ am Flüsternden Baum in Hawezar. Um ihn beschwören zu können, braucht ihr seit Season 5 in Diablo 4 nur noch eines seiner Körperteile:

Weltstufe 3: 2 Boshafte Herzen

Weltstufe 4: 5 Boshafte Herzen

Wo bekomme ich Boshafte Herzen? Die Mats, die ihr für die Bosse benötigt, droppen in fast allen Endgame-Aktivitäten. Je nachdem, welchen Content ihr am liebsten macht, farmt ihr die Herzen im Prinzip ganz „nebenbei“, unter anderem aus Events, von Schatzgoblins, Höllenblütern, Blutjungfrauen und aus Flüstertruhen.

Für die „Gequälte“ Version von Varshan benötigt ihr die dreifache Menge der Herzen und einen Stygischen Stein, den ihr in der Grube und in den Höllenhorden auf höheren Stufen bekommt. Dafür droppt Varshan dann auch viel mehr Loot.

Welches Level hat Varshan? Varshan hat auf Weltstufe 3 das Level 55 und auf Weltstufe 4 Level 75. Das Level haben auch die Gegner, die euch in dem Boshaftenbau erwarten. Dort trefft ihr überwiegend auf Schlangenbeschwörer und Schlangenkultisten.

Varshan kann trotz starkem Build ein schwerer Brocken sein – insbesondere in der „Gequälten“ Version auf Level 200. Wir zeigen euch, worauf ihr achten solltet, damit ihr siegreich hervorgeht.

Varshan besiegen: Tipps für den Kampf

Wie bereite ich mich vor? Zuerst braucht ihr einen guten Build, um eine Chance gegen den Boss zu haben, auch wenn er nur Stufe 75 hat. Hier findet ihr eine Tier List mit den stärksten Builds im Endgame von Diablo 4. Je mehr Schaden ihr drückt, desto weniger Zeit hat der Boss, um euch zuzusetzen.

Weil Varshan überwiegend Schattenschaden macht, solltet ihr zudem darauf achten, dass eure Resistenzen dort mindestens bei 70 % liegen. Ist das nicht der Fall, deckt euch mit Tränken ein, um den Wert zu erhöhen. Alternativ hilft euch ein Trank, der eure Rüstung erhöht, insofern ihr da noch nicht beim Cap angekommen seid.

Worauf muss ich aufpassen? Varshan verwendet drei Attacken im Kampf. Er greift euch mit seinen tentakelartigen Eingeweiden an und wirft faulige Geschosse auf euch. Springt dabei am besten hinter den Boss. Trifft er euch, stellt er seine Barriere wieder her.

Varshan bedeckt den Boden mit Fäulnis, wodurch mehrere Bereiche pinkfarben aufleuchten und explodieren. Achtet darauf, dass ihr euch nicht in den Bereichen aufhaltet. Der Boss beschwört außerdem 3 Diener, von denen Varshan Macht absorbiert. Tötet als Erstes den Diener, von dem Varshan absorbiert und dann die anderen beiden. Schafft Varshan, die Kraft zu absorbieren, erhält er gefährliche Buffs.

Varshan: Loot Drops

Welchen Loot droppt Varshan? Bei Varshan habt ihr eine Chance auf verschiedene Uniques für alle Klassen:

Alle Klassen: Frostbrand, Umarmung der Mutter

Barbaren: Purpurne Felder, 100.000 Schritte, Gohrs Vernichtende Greifer, Ring des Roten Furors

Zauberer: Stab des Endlosen Zorns, Esus Erbstück, Gewand des Unendlichen, Tal Rashas Schillernder Reif

Druiden: Entzücken des wahnsinnigen Wolfes, Vasilys Gebet, Großstab der Vettel, Airidahs Unerbittlicher Wille

Jäger: Verdammung, Augen in der Dunkelheit, Himmelsjäger, Windendes Band der Irreführung

Totenbeschwörer: Blutloser Schrei, Unsterbliches Antlitz, Anhänger des Todessprechers, Ring der Seele des Sakrilegs

Habt ihr Varshan schon besiegt und – wenn ja – mit welchem Build seid ihr in die Schlacht gezogen? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren. Falls ihr auf der Suche nach anderen Uniques seid, findet ihr sie alle in unserer Auflistung: Diablo 4 Boss Loot Table: Liste aller Bosse und ihrer Drops in Season 5