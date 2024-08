Diablo 4: Stygische Steine – So farmt ihr das Material für gequälte Bosse

In Diablo 4 braucht ihr Stygische Steine, um die härtesten Gegner im Spiel zu beschwören. Wie ihr die Steine für die „Gequälten“ Bosse farmen und nutzen könnt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Was sind Stygische Steine? Seit Season 4 gibt es „Gequälte“ („Tormented“) Versionen von allen Bossen, die ihr in Diablo 4 beschwören könnt. Sie erfordern die 3-fache Menge Mats zum Beschwören und zusätzlich je einen Stygischen Stein. Die Bosse haben dann das Level 200, droppen aber auch mehr Loot.

Um die Bosse beschwören zu können, müsst ihr also nicht nur die „normalen“ Boss-Mats farmen, sondern zusätzlich Stygische Steine. Dafür gibt es zwei Quellen, aus einer weiteren bekommt ihr sie einmalig in der Season.

In den Bosskämpfen können Elixiere sehr hilfreich sein – zusätzlich beschleunigen sie das Leveln. Falls ihr vergesst, sie auszurüsten, haben wir hier einen Tipp:

Stygische Steine in der Grube farmen

Was ist die Grube? Die Grube ist eine Endgame-Aktivität, die in Season 4 ins Spiel kam. Dabei handelt es sich um einen neuen Dungeon, der grob wie ein Greater Rift aus Diablo 3 funktioniert. Ihr öffnet ein Portal in Cerrigar, gelangt in zufällige Gebiete mit zufälligen Gegnern und müsst ausreichend Monster töten, um einen Boss zu beschwören.

Wie farme ich in der Grube? In der Grube könnt ihr nach dem Bosskampf eine Belohnungskiste öffnen. Neben Loot enthält sie Mats für das „Masterworking“ (Vollendung) in Diablo 4. Mit dem Crafting-System verbessert ihr euer Gear mit Mats, die verschiedene Seltenheitsstufen haben. Zusätzlich können in der Grube Stygische Steine droppen, die Chance darauf hängt von Stufe der Grube ab.

Mit Patch 1.4.2 wurde die Drop-Chance der Steine erhöht. Die Chancen, einen Stygischen Stein für den Abschluss der Grube zu erhalten, liegen laut Blizzard bei:

5 % auf Stufe 1

10 % auf Stufe 40

18 % auf Stufe 100

30 % auf Stufe 200

Stygische Steine in den Höllenhorden farmen

Was sind die Höllenhorden? Mit Season 5 zog eine weitere Option in Diablo 4 ein, um Stygische Steine zu farmen: die Höllenhorden. Dabei handelt es sich um eine Endgame-Aktivität, in der ihr gegen Monsterwellen kämpft. Zuletzt erwarten euch 3 Bosse aus dem „Grausamen Rat“ – besiegt ihr sie, könnt ihr zwischen Belohnungskisten wählen: Loot, Gold oder Mats.

Wie farme ich in den Höllenhorden? Bekämpft ihr Monsterwellen und die Bosse, sammelt ihr „Brennenden Äther“, mit dem ihr am Ende Kisten öffnen könnt. Die Kisten „kosten“ 20 Äther, die große Belohnungstruhe mit Items öffnet ihr mit 60 Äther. Außerdem gibt es eine Kiste, mit der ihr euren restlichen Äther gegen Gold tauschen könnt. Ein Spieler hat seinen gesamten Äther dafür investiert und fast 150 Millionen Gold kassiert.

Je nach Stufe der Höllenhorden bekommt ihr seltenere Handwerksmaterialien für das Masterworking, aber auch Stygische Steine. Dafür braucht ihr einen Kompass, mit dem ihr die Aktivität (mindestens) auf Stufe 7 spielen könnt, um die Steine zu farmen:

Ein Spieler bekam bei einem Run auf der Stufe insgesamt 7 Steine (via Reddit).

Auf Stufe 8 hat jemand laut Reddit insgesamt 12 Stygische Steine erhalten.

Die Höllenhorden stellen insgesamt eine gute Möglichkeit dar, Mats zu farmen und machen die Grube für manche „unnötig.“

Saisonreise abschließen für Stygische Steine und Boss-Mats

Wo bekomme ich die Stygischen Steine noch? Die Steine können mit geringer Chance bei den Weltbossen auf Weltstufe 4 droppen. Eine weitere Möglichkeit, um an Stygische Steine zu kommen, ist die Saisonreise. Die hat insgesamt 7 Etappen, die wiederum aus verschiedenen Zielen bestehen. Schließt ihr eine gewisse Anzahl an Zielen für eine Etappe ab, bekommt ihr Belohnungen – unter anderem Stygische Steine.

Ihr könnt die Saisonreise allerdings nur einmalig pro Season abschließen und den Loot farmen, somit sind die Steine aus der Quelle begrenzt. Abgesehen von Items, Emblemen, Mats und Steinen habt ihr mit der Saisonreise aber auch noch die Chance auf einen geheimen Spieler-Titel. Mehr dazu lest ihr hier: Diablo 4: Das ist der geheime Titel in Season 5 und so bekommt ihr ihn.