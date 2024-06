Diablo 4: Nächster Patch 1.4.2 macht den lästigsten Farm leichter, aber das dauert noch – Patch Notes auf Deutsch

In Diablo 4 steht der nächste Patch an, der die Drop-Chancen und die Bosse in der Grube anpasst. Bisher ist allerdings kein Termin für das Update 1.4.2 bekannt. MeinMMO liefert die Patch Notes auf Deutsch.

Die Highlights aus dem Patch: Die Drop-Chancen für Stygische Steine in der Grube, der neuen Endgame-Aktivität, werden mit Patch 1.4.2 erhöht. Auch die Bosse in der Grube sollen überarbeitet und an die jeweilige Stufe des Dungeons angepasst werden.

Mit Season 4 kam ein neues Crafting-System ins Spiel, für das ihr Härtungsanleitungen sammelt. Ihre Drops erkennt ihr nach dem Patch dann auch auf dem Boden, da ihr Name dann mit „Anleitung“ beginnt. Außerdem droppen keine doppelten oder veralteten Härtungsanleitungen mehr, und keine, die ihr bereits gesammelt habt oder von denen ihr eine Version mit höherer Seltenheit besitzt.

Zudem bringt euch der Abschluss des Finaldungeons, also vermutlich sowohl der auf Weltstufe 2 als auch der auf Weltstufe 3, ein Alptraum-Siegel ein. Und der Bug an dem Uber Unique „Der Großvater“ wird durch Patch 1.4.2 ebenfalls behoben.

Wann geht der Patch live? Das ist bisher unklar. Auf der Website schreiben die Entwickler: „Bitte beachtet, dass der genaue Zeitpunkt für diesen Patch noch nicht feststeht. Wir halten euch auf dem Laufenden.“ Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite des Artikels.

Höhere Chancen auf Stygische Steine

Wofür brauche ich Stygische Steine? Die Drop-Chancen für Stygische Steine in der Grube waren bisher offenbar sehr gering. Die benötigt ihr, um die „Gequälten Echos“ zu beschwören, also die Bosse in der „Level 200“-Version. Zusätzlich zu den Steinen braucht ihr die 3-fache Menge an „normalen“ Boss-Mats.

Mit Patch 1.4.2 werden die Drop-Chancen auf die Stygischen Steine in der Grube erhöht. Dafür gibt Blizzard folgende Beispiele an:

Stufe 1: 5 %

Stufe 40: 10 %

Stufe 100: 18 %

Stufe 200: 30 %

Die Änderung scheint besonders gut bei der Community anzukommen. So äußert Diablo-Experte und Streamer wudijo in seinem YouTube-Video: „Die Stygischen Steine werden gebufft, das ist etwas, worauf wir gewartet haben.“ Er vermutet, dass die Chance auf die Steine unter 5 % lag und nicht mit den Stufen in der Grube skaliert habe.

Für die „Gequälten Echos“ braucht ihr einen starken Build. Die besten Endgame-Builds in Season 4 von Diablo 4 findet ihr hier:

Was wird noch an der Grube angepasst? Nach dem Patch seht ihr bei der Auswahl der Grubenstufe standardmäßig nicht mehr die höchste verfügbare, sondern die letzte abgeschlossene Stufe. Die Entwickler passen mit Patch 1.4.2 zudem den Schaden durch die Stärke der Bosse und die Affixe der Bosse an, damit sie dem Schwierigkeitsgrad des Dungeons entsprechen. Bisher sind die Bosse teilweise so hart, dass Spieler fragen, ob man die höheren Stufen überhaupt ohne Cheats schaffen kann.