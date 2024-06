Diablo 4 feiert 1. Geburtstag mit starken Events, sorgt für Verwirrung, läuft absolut chaotisch: „Massives L hier“

Mehr Kritik gibt es derweil um den fehlenden Segen der Mutter. Hier heißt es schon auf X: Es sei ein riesiges Versäumnis, dass die Events nicht zeitgleich laufen. So hätte man viel mehr rausholen können, jetzt fühle es sich nur halbgar an. Dazu kommt, dass der Loot der Goblins offenbar nicht richtig funktioniert. Die Entwickler sind bereits an einer Lösung (via X.com ).

Experte erklärt, warum ein Item in Diablo 4 euch gerade absurd stark macht, verwandelt Minions in Uber Bosse

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ein richtiges „Ende“ der Feiern ist also nicht bekannt. Dazu kommt, dass bisher niemand so genau wusste, wann eigentlich das Segens-Event aktiv ist. Das soll 10 Tage lang andauern, aber der Start-Punkt ist unklar. Es gibt verschiedene Vermutungen:

Diablo 4 wurde am 6. Juni ein Jahr alt. Zur Feier hat Blizzard Events geplant, die euch mehr Loot, kostenlose Skins und mehr Erfahrung liefern sollten. Allerdings fehlten schon im Vorfeld wichtige Infos – und jetzt fehlt die Hälfte dessen, was alle erwartet haben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to