Diablo 4: Ab heute bekommt ihr mehr Loot, Gold, EP und sogar kostenlose Skins – Aber nur kurz

In Diablo 4 startet am 6. Juni das Geburtstags-Event. Das ist aufgeteilt in zwei Teile: Den Marsch der Goblins und den Segen der Mutter. Beide gewähren euch dicke Boni, die ihr unbedingt nutzen solltet, wenn ihr noch leveln wollt oder Loot und Gold braucht.

Was sind das für Events?

Vom 6.-13. Juni läuft der Marsch der Goblins. Eine konkrete Uhrzeit gibt es noch nicht, normalerweise starten neue Patches und Inhalte aber um 18:00 oder 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Als zweiten Teil des Geburtstags-Events kommt der Segen der Mutter zurück. Der hält diesmal sogar ganze 10 Tage an, allerdings kennen wir hier den Start noch nicht.

Beide Events geben euch jeweils die Möglichkeit, leichter und schneller an Loot und vor allem an Gold zu kommen. Gold ist in Season 4 ein größeres Problem – also jetzt der ideale Zeitpunkt zum Farmen.

Welche Belohnungen gibt’s? Wenn ihr euch zwischen dem 6. und 12. Juni einloggt, bekommt ihr kostenlose Skins im Shop. Diese könnt ihr bis zum 20. Juni einfordern. Darunter sind Waffen, eine Pferde-Rüstung und ein Mount.

Während des Marsches der Goblins ist die Spawn-Rate von Schatzgoblins erhöht und sie lassen mehr Loot fallen als normalerweise. Sie können außerdem in Paaren oder ganzen Packs auftauchen. Zudem gibt es mehr Schreine der Gier.

Während des Segens der Mutter werden die erhaltenen Erfahrungspunkte um +25 % erhöht, das erhaltene Gold sogar um +50 %. Wenn ihr euren ersten Charakter schon auf Level 100 habt, ist dann die ideale Zeit, um einen zweiten Charakter zu leveln oder Gold zu farmen.

Für den besten Gold-Boost kombiniert ihr die Events am besten mit unseren Tipps zum schnellen Goldfarmen in Diablo 4.

Season 4 begeistert selbst 3 Wochen später noch die Spieler

Die Events kommen zur Feier des ersten Geburtstags des Spiels. Diablo 4 erschien am 6. Juni 2023 und hat damals für viel Begeisterung gesorgt, die allerdings nach wenigen Tagen in Frust umgeschlagen ist.

Die Kritik damals: Dem Spiel fehle es an Endgame-Inhalten, es gebe nicht genug zu tun. Diablo 4 werde zu schnell langweilig und vor allem die Items seien schlicht nicht gut designt. Zu viele Affixe, zu wenige Verbesserungen und es sei unmöglich, Loot überhaupt ordentlich zu vergleichen.

Mit Season 4 hat Blizzard das Spiel komplett überarbeitet. Das Loot-System wurde verbessert und viele Inhalte haben Änderungen erhalten, etwa:

Insgesamt kommt Season 4 enorm gut an und bekommt von überall Lob. Spieler wie Experten sind begeistert von der Änderung und sprechen teilweise von einer „Rettung“ des Spiels. Wie gut Season 4 ankommt, zeigt sich auch in den Zahlen. Diablo 4 hat seit Release der Season zumindest auf Steam gleichbleibend viele Spieler: Diablo 4 setzt mit Season 4 einen Rekord auf Steam, hat 3 Wochen später noch genau so viele Spieler, erntet Lob