Diablo 4: Nach 3 Wochen hat Season 4 immer noch fast 30.000 Spieler auf Steam – „Ein Schritt in die richtige Richtung“

Season 4 von Diablo 4 scheint viele Spieler zu begeistern. Auf Steam kann das ARPG seine Zahlen seit drei Wochen halten und verzeichnet sogar noch einen Anstieg. Die Community diskutiert jetzt über mögliche Gründe dafür.

Vor ungefähr drei Wochen startete Season 4 in Diablo 4 und begeistert viele Spielerinnen und Spieler mit den neuen Features. Das gesamte Loot-System wurde überarbeitet, es gibt neue Crafting-Systeme und neue Endgame-Inhalte. Mit einer Änderung hat Blizzard zudem ein nerviges Problem gelöst und Spieler bezeichnen das als „Game-Changer“.

Die neue Season zieht offenbar viele (neue) Spieler an. Auf Steam kann Diablo 4 seine Spielerzahlen seit dem 14. Mai nicht nur halten – es gab sogar noch einen Anstieg. Die Community diskutiert auf reddit aktuell darüber, woran das liegen könnte.

Wie sehen die Zahlen auf Steam aus? Beim Season-Start am 14. Mai hatte Diablo 4 knapp 15.000 Spielerinnen und Spieler auf Steam (Quelle: steamdb). Am 15. Mai stieg die Zahl auf über 24.000 an. Am 19. Mai waren es dann sogar über 29.000 Spieler.

Zwischendurch fiel die Zahl wieder etwas ab. Am 5. Juni steht sie jedoch wieder bei fast 30.000 Spielern, wie ihr der Grafik entnehmen könnt:

Zum Start von Season 4 ist ein deutlicher Anstieg erkennbar, der sich halten kann. Quelle: steamdb

Neuer Content, guter Grind und 50 % Rabatt

Wie erklärt sich die Community das? Auf reddit postet der Nutzer „Deidarac5“ am 3. Juni eine ähnliche Grafik mit der Entwicklung der Spielerschaft. Er stellt fest, dass Diablo 4 nach drei Wochen in Season 4 „immer noch die gleichen Zahlen“ erreicht. Der Beitrag verzeichnet über 1.300 Upvotes und mehr als 600 Kommentare.

In den Kommentaren diskutiert die Community über die möglichen Gründe für die konstanten Spielerzahlen, die aktuell offenbar sogar noch einen Anstieg erfahren:

Der Top-Kommentar mit über 770 Upvotes stammt von „offredditappisbad“ Er schreibt auf reddit: „Es hat einen guten Grind, der dafür spricht. Ich habe Stufe 100 erreicht und sofort einen neuen Charakter begonnen.“

„ehxy“ schreibt auf reddit: „Es macht jetzt richtig Spaß, bis 100 zu spielen. Ich habe nicht 80 % meiner Zeit damit verbracht, nach Loot zu suchen.“

„xsvennnn“ meint auf reddit: „Sie machen Schritte in die richtige Richtung. Allerdings sollten sie besser weiterhin gute Updates einspielen, wenn sie eine Chance haben wollen, nicht unter den Teppich gekehrt zu werden, wenn Path of Exile 2 herauskommt.“

„Dr_Zevil665“ schreibt auf reddit: „Das Spiel macht jetzt definitiv Spaß. Es gibt so viel mehr zu tun und der Endgame-Loop ist so viel befriedigender als je zuvor. Das ist eine großartige Ausgangsbasis. Ich hoffe, dass Blizz das auch in Zukunft beibehält.“

Ein anderer Nutzer merkt auf reddit an: „Das große Problem, das ich bei diesen Daten sehe, ist, dass die Anzahl der Spieler auf Steam so gering ist, dass sie leicht durch neue Verkäufe beeinflusst wird. Siehst du zum Beispiel den großen Anstieg am Ende? Das sind neue Spieler, die wegen des großen Sales einsteigen. […].“

Die neuen Features, das überarbeitete Endgame und auch der aktuelle Sale scheinen Gründe für die aktuell konstante Spielerschaft zu sein, aber auch für den Anstieg der Zahlen.

Auch in den kommenden Tagen ist ein Anstieg der Zahlen möglich, denn: Diablo 4 feiert Geburtstag. Zum einjährigen Jubiläum startet am 6. Juni ein Event in dem Spiel, bei dem ihr verschiedene Boni erhaltet. Perfekt für alle, die ihren aktuellen Charakter noch auf Level 100 bringen oder einen neuen hochleveln wollen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Blizzard feiert den Geburtstag von Diablo 4, schenkt euch Skins, steckt massenhaft Schatzgoblins ins Spiel