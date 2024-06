Diablo 4 ist gerade 50 % günstiger, Spieler fragt: „Lohnt sich das“?

Zum Start der neuen Season ist Diablo 4 aktuell um 50 % reduziert und ein Spieler fragt die Community, ob sich ein Kauf lohnt. Tatsächlich sind sich viele in den Antworten einig.

Hätten Spieler ein paar Monate nach dem Release von Diablo 4 gefragt, ob sich ein Kauf im Sale lohne, wären die Antworten vermutlich negativer ausgefallen. Zwar erhielt das neue ARPG zu Beginn viel Lob, Spieler meinten jedoch dann, es gebe nicht genug zu tun. Vor allem im Endgame fehle es an relevanten Inhalten.

Die Community von Diablo 4 ist ziemlich anspruchsvoll: Kritik am Spiel bedeutet, dass man keine Ahnung hat. Wenn man das Spiel mag, ist man nur ein Casual, der echte Probleme ignoriert. Man könne sich kaum noch äußern, ohne direkt von irgendjemandem angegangen zu werden, sagt ein Spieler, und liefert einen Beweis.

Season 4 startete am 14. Mai und krempelte das Spiel so richtig um. Passend dazu reduzierten die Entwickler den Preis von Diablo 4 um 50 %. Laut Steam gilt das Angebot noch bis zum 8. Juni. Ein Spieler meldet sich auf Reddit und schreibt, er liebe ARPGs und frage sich, ob Diablo 4 das Geld wert sei.

Diablo 4 sei „in einem guten Zustand“

Was antwortet ihm die Community? Der Nutzer „Outside_Dare_7709“ fragt am 2. Juni auf Reddit, ob es das Spiel wert sei, aktuell sei es um 50 % reduziert. Der Top-Kommentar dazu stammt von „AdequateSherbet“. Er antwortet: „Ja, das Spiel ist im Moment in einem guten Zustand, und es lohnt sich auf jeden Fall für 50 % Rabatt.“

Der Nutzer „nevermore2627“ schreibt auf Reddit: „Ich habe seit dem Release über 400 Stunden gespielt, und das Spiel ist gerade in einer wirklich guten Phase. [Die Entwickler] hören tatsächlich auf die Community und machen die Änderungen, die wir wollen.“ Und „zczirak“ meint: „Ich kann nicht glauben, dass ich das endlich sagen kann, aber ja, absolut.“

Und „-Dargs“ merkt auf Reddit an, er habe Tausende von Stunden in Path of Exile verbracht. Diablo 4 sei nicht so komplex, biete aber viele Stunden an Inhalten. Nicht jede neue Season sei super gut, aber der aktuelle Stand des Spiels mit diesem Patch sei das Geld wert. Er habe die Beta, Season 1, 2 und die aktuelle gespielt und er bereue nichts.

„AccomplishedSuccess0“ schreibt auf Reddit: „Es ist besser als je zuvor. Ich spiele derzeit meinen 3. Charakter in der Season und denke über einen 4. nach. Es ist super lustig und lohnend.“ Andere merken an, Diablo 4 sei nicht perfekt, aber auf einem guten Weg. Es im Sale zu kaufen, sei „smart.“ Einzelne loben insbesondere die Höllenflut und das schnelle Leveln.

Gibt’s auch andere Meinungen? Kaum. Manche empfehlen, Diablo 4 erstmal „kostenlos“ im Gamepass zu testen. Mehrere finden, dass sich der Sale alleine für die Kampagne lohne. „N8CCRG“ merkt hingegen auf Reddit an, das Problem an der Kampagne sei, man erreiche Level 50 in Akt 2 und könne dann alles andere oneshotten. Das habe ihm eine Menge des Spielspaßes geraubt.

Dass Spieler in der Kampagne zu schnell leveln, wird aktuell öfter diskutiert. Denn während der Kampagne seid ihr darauf beschränkt, maximal Weltstufe 2 spielen zu können. Die Weltstufen 3 und 4 könnt ihr erst nach der Kampagne besuchen. Das bedeutet, Gegner sind irgendwann unter eurem Level. Und Spieler meinen: Diablo 4 bestraft Neulinge in der Kampagne, weil das Leveln zu schnell geht