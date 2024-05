Spieler warnen: Eines der besten Items in Diablo 4 solltet ihr gerade nicht verbessern

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Der Bug ist zwar ärgerlich, aber betrifft glücklicherweise nur wenige Spieler, weil der Grandfather schlicht so selten ist. Umso fieser dann aber, wenn ausgerechnet so etwas hier passiert.

Wenn ihr nun Besitzer eines Großvaters seid, müsst ihr allerdings nicht direkt zu so drastischen Mitteln greifen. Das Uber Unique lässt sich trotzdem noch nutzen, es ist und bleibt eines der besten Items im Spiel. Wenn ihr euer Glück auf die Probe stellen wollt, könnt ihr euch sogar an der Vollendung versuchen:

Das heißt konkret, dass diese Systeme auf dem Item vollkommen verschwendet sind. Etliche Nutzer auf Reddit warnen deswegen gerade davor, den Großvater zu verbessern. Sie raten sogar einigen Besitzern: Steckt sie einfach in den Schredder, dann gibt’s wenigstens den schicken Look.

Uber Uniques sind die begehrtesten Items in Diablo 4 – vor allem, weil sie so stark sind, dass sie so gut wie jeden Build verbessern. Spieler warnen nun allerdings davor, mit dem neuen Upgrade-System aus Season 4 eines dieser Items zu verbessern, weil ein fieser Bug euch Millionen kosten kann.

