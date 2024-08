Spieler tauscht Äther aus den Höllenfluten in fast 150 Millionen Gold um und lässt so fast Diablo 4 abstürzen

Die Höllenfluten sind derzeit der „heiße Scheiß“ in Diablo 4. Es macht einfach Spaß, sich den Wellen aus Monstern zu stellen und am Ende wertige Belohnungen einzusacken. Auf einen Spieler prasselte sogar so viel Gold ein, dass das Hack&Slay-Abenteuer fast abgestürzt wäre.

Was ist dem Diablo-4-Fan passiert? Auf reddit hat CaineMoon einen Screenshot geteilt, auf dem der finale Äther-Stand zu sehen ist, nachdem der Spieler neun Wellen der Höllenhorden auf Onslaught-Tier 7 und mit zwei verbleibenden Wiederbelebungen erfolgreich abgeschlossen hat.

Als er die 1.110 Äther in Gold umwandeln ließ, kam das Hack&Slay-Abenteuer von Blizzard offenbar an seine Grenzen und soll „fast abgestürzt sein“. Am Ende landeten starke 148 Millionen Gold in den Taschen des Höllenhorden-Bezwingers. Ade, Gold-Probleme!

Goldseller hassen diesen Trick

Wie reagiert die Community auf die enorme Goldsumme? Unter dem Post freuen sich viele Diablo-4-Fans, dass die Höllenhorden derart lohnenswert ausfallen. Damit bestätigen sie das bisherige Feedback zu den jüngsten Änderungen des Features.

DaftWarrior schreibt (via reddit): „Wir lassen den Markt [für Goldseller, Anmerkung der Redaktion] zusammenbrechen. Wir drucken buchstäblich Gold, wie JPow.“ Mit JPow ist übrigens Jerome Powell gemeint, der aktuelle Präsident der Federal Reserve (mehr Infos auf de.wikipedia.org).

kuhas ergänzt (via reddit): „Goldseller hassen diesen einfachen Trick.“

Schniiic vermutet sogar eine gezielte Maßnahme gegen Goldseller durch Blizzard (via reddit): „Ich glaube tatsächlich, dass Blizzard das nicht nur für uns getan hat, sondern auch, um Goldseller zu bekämpfen.“

hey_im_cool hat jetzt keine Lust mehr auf Höllenfluten (via reddit): „Mein Laptop ist abgestürzt, als ich das Emote-Rad geöffnet habe. Ich glaub, ich meide diesen Inhalt.“

Helpful_Cry_8227 hat vergleichbare Erfahrungen gemacht (via reddit): „Ich habe ein Tier 5 gemacht, 63 Millionen bekommen und es hat mein Spiel auch fast zum Absturz gebracht. Das Gold wurde sofort abgeholt und ein riesiger Stapel Schriftrollen war übrig.“

Dadurch, dass sich die Höllenfluten derart lohnen, dürfte Gold seine Rolle als Flaschenhals für Anschaffungen endgültig verloren haben. Schon jetzt hoffen viele Spieler, dass der Inhalt in kommenden Saisons zurückkehren wird. Mehr Infos findet ihr hier: Höllenhorden – Alles zu Quest, Kompassen und Loot in der neuen Endgame-Aktivität