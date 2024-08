Der neue Modus in Diablo 4 war richtig unbeliebt, jetzt ist er „das beste, was passieren konnte“

Die Höllenhorden sind eine neue Endgame-Aktivität, die mit Season 5 in Diablo 4 kamen. Mittlerweile sind sie richtig beliebt, das sah vorher allerdings anders aus.

Um welchen Modus geht es? Es geht um die Höllenhorden, die als neue Endgame-Aktivität mit Season 5 in Diablo 4 eingezogen sind. Sie sind auf Weltstufe 3 und 4 verfügbar. In den Höllenhorden kämpft ihr gegen Monster-Wellen und zuletzt gegen drei Mitglieder aus dem „Grausamen Rat.“ Schafft ihr den Durchgang, könnt ihr am Ende zwischen verschiedenen Belohnungen wählen: Items, Mats und Gold.

Auf dem PTR (öffentlicher Test-Server) konnten Spielerinnen und Spieler den neuen Modus schon vor dem Start der Season testen. Laut Diablo-Experte Raxxanterax machten die Horden bei dem Test schlicht keinen Spaß. Blizzard hat nach dem PTR an der Aktivität geschraubt und sie angepasst. Jetzt scheinen viele Spieler zufrieden zu sein.

Gute Monsterdichte, lohnenswerte Drops

Was ist jetzt gut an dem Modus? Spieler diskutieren aktuell über die Höllenhorden und loben verschiedene Aspekte an der neuen Endgame-Aktivität:

Die Monsterdichte ist „ein Traum“ und die Auswahlmöglichkeiten zwischen den Wellen sind gut umgesetzt, schreibt „gorays21“ auf Reddit. Er findet: Die Höllenhorden sind das beste, was Diablo 4 passieren konnte.

Im selben Beitrag kommentiert Content-Creator „MacroBioBoi“, dass die Höllenhorden der „coolere ältere Bruder der Legion-Events“ sind.

Die Höllenhorden sind „spaßig, fantastisch und sehr lohnend“, schreibt „Lurkin17“ auf Reddit. Er ergänzt, man kann in der Aktivität viel Niedereisen sammeln, „ohne dabei vor Langeweile beim Speed-Farmen […] den Verstand zu verlieren“ und man bekommt Loot und Gold.

„OlFilthy35912“ meint auf Reddit: „Der neue Spielmodus hat die Grube und das Farmen von Flüstertruhen im Endgame völlig überflüssig gemacht.“ Er meint, die Höllenhorden seien zwar „schwitziger“, aber auch unterhaltsamer. Man könne außerdem „tonnenweise Gold“ bekommen.

Aus den Beiträgen liest man heraus, dass sich Spieler weitere Aktivitäten in dieser Richtung wünschen würden. So schreibt etwa „gorays21“ dazu: „Diablo 4 braucht mehr Endgame-Aktivitäten wie diese.“ Verschiedene Spieler stellen außerdem fest, dass die Höllenhorden eine vielversprechende Möglichkeit darstellen, Mats zu farmen. Damit sei die „Grube“ jetzt im Prinzip nutzlos.

Die Grube war die einzige Möglichkeit vor Season 5, Mats für das Crafting-System „Masterworking“ (Vollendung) zu farmen. Mit den Höllenhorden ist eine weitere Option dazugekommen – und offenbar ist diese auch noch effizienter. So konnten Spieler in einzelnen Durchgängen über 700 Niedereisen sammeln.

Blizzard hat die Höllenhorden vor dem Start von Season 5 umfassend überarbeitet. Zuvor mussten Spieler den Kompass, mit dem sie die Aktivität starten, erst farmen. Ihr habt sie etwa durch Kisten in den Höllenfluten erhalten – aber nicht garantiert. Die Drop-Rate der Kompasse war viel zu niedrig.

Mittlerweile droppen die Kompasse viel häufiger, dazu könnt ihr sie selbst beim Okkultisten craften. Zudem sind die Monsterwellen jetzt kürzer. Insgesamt scheint die neue Endgame-Aktivität nach den Änderungen gut anzukommen. Mehr Infos zu der Aktivität: Diablo 4: Höllenhorden – Alles zu Quest, Kompassen und Loot in der neuen Endgame-Aktivität