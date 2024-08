Diablo 4: 3 Dinge, die ihr in Season 5 beachten solltet, um keine Mats zu verschwenden

Mit Season 5 kamen einige Änderungen in Diablo 4. Einige davon waren vorher bekannt, andere allerdings nicht. Damit ihr dadurch keine Mats verschwendet, haben wir hier ein paar Tipps für euch.

Kürzlich ist Season 5 in Diablo 4 gestartet und brachte neuen Endgame-Content ins Spiel, ein frisches Ruf-System, aber auch neue Engpässe. Die hängen primär mit Änderungen zusammen, die vorher nicht bekannt waren und auch nicht in den Patch Notes zu Patch 1.5.0 beschrieben wurden.

Welche Ressourcen sind knapp? Sobald Spielerinnen und Spieler auf Weltstufe 4 wechseln und ihre Ausrüstung verbessern und verzaubern wollen, fallen ihnen aktuell verschiedene Mängel an Mats auf:

Runenscherben, um die Grube zu öffnen

bestimmte Mats für das Crafting

Siegelpulver / Siegel für Alptraum-Dungeons auf Weltstufe 4

Der Mangel an den Materialien liegt daran, dass sie schlichtweg seltener als vorher droppen – oder auch gar nicht. Um eure Mats nicht zu verschwenden und gut zu haushalten, haben wir nachfolgend Tipps für euch zusammengestellt.

Keine Runenscherben in Alptraum-Dungeons

In einem YouTube-Video erklärt Diablo-Experte wudijo, dass Alptraum-Dungeons aktuell keine Runenscherben droppen, wie es eigentlich sein sollte. Runenscherben braucht ihr, um die Grube in Diablo 4 zu öffnen. Und in der Grube bekommt ihr wichtige Mats für das Crafting-System „Masterworking“ (Vollendung). wudijo sagt: Die Grube ist aktuell im Prinzip nicht im Spiel.

Tipp: Ihr erhaltet Runenscherben zwar auch aus anderen Quellen, aber die Anzahl ist begrenzt. Falls ihr also vorhabt, ein paar Runs in der Grube zu machen, behaltet das im Hinterkopf. Wartet ansonsten, bis es dafür einen Hotfix gibt.

Mangel an Alptraum-Siegeln auf Weltstufe 4

Mit dem Wechsel auf Weltstufe 4 nutzen viele Spielerinnen und Spieler Alptraum-Dungeons, um schnell zu leveln und ihre Glyphen zu verbessern. Aktuell scheint es aber an den Siegeln dafür zu mangeln. Vorher habt ihr sie auch aus Truhen vom Baum des Flüsterns bekommen, das scheint nicht mehr so zu sein.

Tipp: Wollt ihr also einen Alptraum-Dungeon öffnen, müsst ihr im Zweifel selbst ein Siegel craften. Dafür braucht ihr wiederum Siegelpulver, das ihr unter anderem bekommt, wenn ihr Siegel zerlegt. Hier bietet es sich aktuell an, Siegel für Alptraum-Dungeons und Siegelpulver auf Weltstufe 3 zu farmen, um daraus Siegel für Weltstufe 4 herzustellen. wudijo rät sogar, Alptraum-Dungeons aktuell eher zu meiden, wenn ihr nicht unbedingt reinmüsst, bis das gefixt wird.

Neuer Flaschenhals: Legendäre Crafting-Mats

Während Spielerinnen und Spieler in Season 4 noch an Goldmangel litten, scheint es jetzt einen neuen Engpass zu geben: Crafting-Mats. Das bemerken Spieler insbesondere auf Weltstufe 4, wenn sie ihr Gear verbessern und verzaubern wollen.

Mit Season 5 haben die Entwickler an den Crafting-Systemen geschraubt: Ihr braucht nicht länger Engelshauch zum Verzaubern. Trotzdem haut es ziemlich rein, wenn ihr Affixe auf Items verzaubern wollt: Während das vorher ins Gold ging, leiden jetzt hauptsächlich eure Vorräte an Mats.

Tipp: Verschwendet eure Mats nicht dafür, dass ihr Affixe ständig neu rollt. Wartet im Zweifel, bis ihr ein Item findet, das zu eurem Build passt. Anfangs werdet ihr den Mangel nicht so merken, wenn ihr viel Loot aufsammelt und zerlegt. Aber später wird das umso deutlicher, vor allem, wenn ihr oft euer Gear wechselt, verbessert und verzaubert.

Für das Crafting braucht ihr einen Haufen seltene und legendäre Mats.

Gibt es auch positive Änderungen? Es gibt aber nicht nur Fehler oder negative Änderungen, die vorher nicht bekannt waren, sondern auch positive:

Mit den Höllenhorden ist eine Option in Diablo 4 hinzugekommen, mit der ihr richtig gut Gold farmen könnt. Mangelt es euch an Gold, gebt euren „Brennenden Äther“ nach dem Run nur für die Gold-Kisten aus.

Dazu halten Weltbosse mehr aus, sodass sich die Kämpfe besser anfühlen und nicht in wenigen Sekunden vorbei sind.

Mit Season 5 kam außerdem ein frisches Ruf-System in Diablo 4. Das hat 20 Stufen – aber ihr könnt auch danach noch weitergrinden und Belohnungen abstauben.

Was sagt Blizzard dazu? Aktuell ist noch nicht bekannt, wann und ob Blizzard etwas an den Engpässen ändern wird. Vor allem die fehlenden Runenscherben stellen ein Problem für viele Spieler dar. Ohne sie kann man schlichtweg nicht in die Grube. Für gewöhnlich droppen sie in Alptraum-Dungeons, das ist aktuell nicht der Fall. Auf X schreibt Community Manager Adam Fletcher am 12. August dazu: „Die Runenscherben haben nicht so große Auswirkungen, da Mats für das Masterworking in den Höllenhorden immer noch verfügbar sind.“

Ob sich etwas an den Drops in den Höllenhorden ändern wird, wenn die Grube wieder besucht werden kann, ist unklar. Aktuell ist die neue Endgame-Aktivität eine gute Möglichkeit, Loot, Gold und Mats zu farmen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Diablo 4: Neuer Content in Season 5 macht die härtesten Dungeons unnötig, droppt alles, was ihr braucht