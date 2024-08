Diablo 4: Geheime Änderung bringt mehr Loot, ist für alle, die gerne grinden

Mit Season 5 kamen neue Inhalte in Diablo 4 und dazu verschiedene Möglichkeiten, Loot zu farmen. Eine Änderung an dem Ruf-System ermöglicht euch Grind, auch wenn ihr es bereits abgeschlossen habt.

Am 6. August startete Season 5 in Diablo 4 und brachte zahlreiche Änderungen an den Uniques und neuen Content für das Endgame ins Spiel. Dazu gibt es wieder ein Ruf-System, „Das Geschenk der Mutter“, das an das der Eisenwölfe in Season 4 erinnert.

Den Ruf zu grinden ist eine gute Möglichkeit, Loot und Mats zu bekommen – und auf der letzten Stufe erhaltet ihr auch noch einen „Prächtigen Funken.“ Aber mit der letzten Stufe endet der Grind dieses Mal offenbar nicht, denn: Ein Spieler hat herausgefunden, dass es nach dem Abschluss weitere Belohnungen gibt. Das macht das Belohnungs-System quasi „unendlich“.

Ruf-System ermöglicht „Wiederholbare Belohnung“

Was hat sich geändert? Hat man in Season 4 die letzte Stufe des Ruf-Systems abgeschlossen, war man „fertig“ damit. In Season 5 gibt es jedoch eine Möglichkeit, weiter zu grinden. In einem Beitrag auf Reddit zeigt ein Spieler an einem Screenshot die „Wiederholbare Belohnung.“

Das bedeutet: Auch, wenn ihr alle Ruf-Stufen abgeschlossen habt, könnt ihr euch weiterhin Items und Mats dadurch sichern. Perfekt also für alle, die gerne grinden und nicht genug bekommen von dem System. Welche Items und Mats die Kiste genau beinhaltet, wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Kiste mit dem Unendlichkeitszeichen taucht anscheinend auf, sobald ihr alle 20 Stufen des Ruf-Systems abgeschlossen habt:

Wie kommt das an? In den Kommentaren unter dem Reddit-Beitrag wird die Änderung von den Spielerinnen und Spielern diskutiert. „blizzue“ drückt mit „Es ist Tag ZWEI!“ seine Verwunderung darüber aus, dass das jemand schon herausgefunden hat. Und „Nigwyn“ meint: „Sie müssen das nur noch nach Level 100 zur XP-Leiste hinzufügen, und wir hätten eine ziemlich solide Endgame-Grundlage.“

Der Nutzer „ShawnyMcKnight“ schreibt, er würde sich freuen, wenn die Kiste Mats für die Vollendung von Items beinhalten würde. Und ein anderer Nutzer schreibt auf Reddit „Es wäre mega, wenn man eine Chance auf eine Kiste mit einem Prächtigen Funken hätte.“

Wie funktioniert das Ruf-System? Zu Beginn der Season erhaltet ihr die neue saisonale Questreihe „Von Lämmern und Wölfen.“ Schreitet ihr in der Quest voran, schaltet ihr das Ruf-System frei, auf das ihr daraufhin in Zarbinzet bei Istel zugreifen könnt.

Um den Ruf zu farmen, sammelt ihr „Geschenke der Mutter“ von Elite-Gegnern, Höllenblütern, Champions und Bossen. Das System hat insgesamt 20 Stufen, die verschiedene Belohnungen beinhalten, unter anderem saisonale Nebenquests, Höllenkompasse, (Boss-)Mats und Items.

Eine Möglichkeit, die „Geschenke der Mutter“ zu sammeln, sind die Höllenhorden. Dabei handelt es sich um eine neue Endgame-Aktivität in Season 5, die ab Weltstufe 3 verfügbar ist. Dort kämpft ihr gegen Monster-Wellen und drei Bosse, um „Brennenden Äther“ zu sammeln. Mit dem Äther sichert ihr euch Belohnungen, aus denen ihr wählen könnt. Mehr zu der Aktivität lest ihr hier: Diablo 4: Höllenhorden – Alles zu Quest, Kompassen und Loot in der neuen Endgame-Aktivität