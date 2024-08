Diablo 4: Ein Fehler erleichtert das Crafting in Season 5 – Blizzard sagt: Lassen wir durchgehen

Season 5 ist in Diablo 4 mit einem Fehler gestartet. Von Anfang an habt ihr Rezepte für das Härten freigeschaltet, die ihr eigentlich erst sammeln müsst. Blizzard ist sich dessen bewusst und lässt das jetzt so.

Am 6. August 2024 startete Season 5 in Diablo 4, dieses Mal sogar mit einem Preload, nachdem das in Season 4 kritisiert wurde. Der Release verlief weitestgehend problemlos. Jedoch bemerkten Spielerinnen und Spieler kurz nach dem Start der Season, dass sie bereits einige Rezepte für das Crafting-System „Härtung“ freigeschaltet hatten. Eigentlich müssen die aber erst einmal gefarmt werden.

Härtungsrezepte wurden aus Season 4 übertragen

Was ist mit den Rezepten? Mit dem Crafting-System „Härtung“ prägt ihr weitere Affixe auf euren Items ein, zusätzlich zu den bereits bestehenden. Ihr könnt allerdings nur die Rezepte beim Schmied auswählen, die ihr schon gesammelt habt. Nach dem Start von Season 5 wurden Spieler aber mit zahlreichen Rezepten in der Auswahl überrascht. Und das von Anfang an, ohne sie gefunden zu haben.

In der Auswahl finden sich offenbar die Rezepte, die ihr in Season 4 gesammelt habt. In unserem Fall waren unmittelbar nach dem Einloggen 42 von 103 Rezepten im Kodex der Macht verfügbar:

Es sind nicht nur magische und seltene, sondern auch legendäre Rezepte freigeschaltet.

Was sagt Blizzard dazu? Blizzard ist sich dessen bewusst und merkt an, dass das so nicht geplant war. Beheben werden sie den Fehler nicht, aber ihr sollt nicht erwarten, dass das in jeder Season so passiert.

In einem Beitrag auf X schreibt Community Director Adam Fletcher konkret:

Wir sind uns der Berichte bewusst, dass neue Season-Charaktere ihre Härtungsrezepte von den Season-Charakteren der letzten Season übernehmen. Dies war weder das ursprüngliche Design noch die Absicht, daher würde ich dies für zukünftige Seasons nicht erwarten, aber wir lassen es für Season 5 durchgehen.

Im Kommentar merkt Fletcher an, dass es in Season 5 trotz allem aber noch neue Härtungsrezepte für alle Klassen zu entdecken gibt.

„Zumindest ist es ein Fehler zu unserem Vorteil“

Wie reagiert die Community? In den Kommentaren auf X schreibt „pacman“: „Wäre doch cool, wenn man nicht jede Season für die Härtungsrezepte grinden müsste. Können wir das einfach permanent machen?“ In einem Thread auf Reddit merkt „peterpan123x“ an, dass das Leveln dadurch noch einfacher geht. Und „Demoted_Redux“ meint: „Das sollte immer so sein.“

Die Diablo-Experten wudijo und Raxxanterax bemerkten den Fehler in ihren Twitch-Streams am 6. August 2024. Beide meinten: Das soll so bestimmt nicht sein. Nachdem klar war, dass Blizzard informiert ist und nichts ändern wird, merkte Raxxanterax im Stream an, dass die Entwickler den Fehler vermutlich nicht rückgängig machen, weil viele Spieler die Rezepte bereits zum Härten genutzt haben. Das würde ihnen einen Vorteil verschaffen. Außerdem sei der Fehler zum Vorteil der Spieler, sodass man sich nicht so sehr darüber ärgern könne.

Season 5 hat aber glücklicherweise nicht nur Fehler in Diablo 4 gebracht, sondern natürlich auch neue Inhalte. Es gibt eine Endgame-Aktivität, ein Ruf-System, 15 Uniques und zahlreiche neue legendäre Aspekte. Dazu haben die Entwickler an der Klassen-Balance und bestehenden Items im Spiel geschraubt. In unserer Übersicht findet ihr alle Infos dazu: Diablo 4 Season 5: Start, Thema und Preload