Diablo 4: Das ist der geheime Titel in Season 5 und so bekommt ihr ihn

„n1sx“ merkt im Kommentar an, dass er drei Höllenfluten gemacht und keinen einzigen Kommandanten gefunden hat. „WallaWalla1513“ schreibt: „Ich hasse solche Challenges. Viel RNG und ständiges Herumlaufen in der Hoffnung, die zwei Events zu finden, bei denen sie spawnen.“

Das Problem daran: die Kommandanten spawnen am Ende bestimmter Events in der Höllenflut. Die Höllenfluten sind mittlerweile fast dauerhaft verfügbar (mit 5-minütigen Pausen), starten aber zur vollen Stunde in einem anderen Gebiet. Und die Events sind zwar auf der Minimap sichtbar, aber nicht auf der Welt-Map.

In der Saisonreise gibt es einige Aufgaben, die ihr im Prinzip ganz „nebenbei“ beim Spielen erledigt, wie in etwa Weltereignisse abschließen, Dämonen besiegen oder euren Ansehensrang im „Geschenk der Mutter“-Ruf zu steigern. Für andere Aufgaben müsst ihr allerdings mehr Aufwand betreiben.

Erledigt ihr aber trotzdem jedes einzelne Ziel, das in der Saisonreise vorhanden ist, bekommt ihr den geheimen Spieler-Titel, den ihr dann auf eurem Profil ausrüsten könnt. Dafür müsst ihr 100 % in den sieben Etappen erledigen.

Wie sicher ich mir den geheimen Titel? Um die Saisonreise abzuschließen und alle Etappen-Belohnungen zu bekommen, reicht es eigentlich aus, wenn ihr in jeder Etappe eine vorgegebene Anzahl an Zielen erledigt. Das bedeutet: Ihr müsst gar nicht alle Aufgaben machen.

Wie auch schon in Season 4 könnt ihr euch in Season 5 auch wieder einen geheimen Spieler-Titel sichern. Dafür müsst ihr allerdings die gesamte Saisonreise abschließen – und zwar jede einzelne Aufgabe. Manche davon können tatsächlich ziemlich zeitaufwendig werden.

In Diablo 4 habt ihr die Möglichkeit, euch Spieler-Titel durch verschiedene Aktivitäten zu sichern, etwa durch das Abschließen bestimmter Quests. Diese Titel rüstet ihr über euer Profil im Spiel aus und dann könnt ihr sie stolz in Sanktuario präsentieren.

In Season 5 von Diablo 4 könnt ihr euch einen geheimen Spieler-Titel sichern, wenn ihr besonders fleißig seid. Was ihr dafür machen müsst, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

