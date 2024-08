Blizzard bestätigt: Ein Bug in Diablo 4 Season 5 schenkte euch Millionen EXP – Erklärt den Grund

The First Descendant: Verschlüsselte Tresore – Was ist das und wie findet ihr sie?

Es ist nicht der erste Bug in einer neuen Season. Diablo hat regelmäßig Probleme mit auftretenden Bugs und Fehlern, vor allem zum Start einer neuen Saison. Immerhin können sich einige wenige Spieler glücklich schätzen, viel vom Leveling-Prozess geskippt zu haben. Falls ihr auch ohne Bug schnell leveln wollt, dann hilft euch dieser Guide: Diablo 4: Schnell leveln in Season 5 – Leveling Guide bis Level 100

Ihr könnt das Unique also finden und ausrüsten, die dazugehörige Fertigkeit mit dem Schattentotem wird aktuell aber nicht aktiviert. Man arbeite an einem Fix und wird die Fähigkeit wieder aktivieren, wenn der Bug gefixt sei.

Was soll die Umbracrux machen? Eigentlich spawnt der Dolch ein Totem, wenn ihr eine Täuschungsfähigkeit aktiviert. Greift ihr das Totem an, wird ein gewisser Schaden vom Totem auf Gegner in der Nähe umgeleitet. Das zählt als Fallenfertigkeit.

Diablo 4: Entwickler bieten Einblick in die Season of the Infernal Hordes

